На Волині затримали торговця боєприпасами

На Волині затримали торговця боєприпасами
У Володимирі оперативники викрили торговця боєприпасами.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 22 травня, під час документування злочинної діяльності чоловіка поліцейські провели оперативну закупку та затримали правопорушника безпосередньо під час збуту боєприпасів, а саме: гранат Ф-1, РГН, запалу до гранати та 240 набоїв калібру 7,62 мм.

Викрили зловмисника співробітники Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.

На місці працювали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Правопорушник, 26-річний річний житель Володимира раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі він затриманий у процесуальному порядку.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами.

Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.
На Волині затримали торговця боєприпасами

Правоохоронці встановлюють канал походження боєприпасів та можливих спільників фігуранта.
На Волині затримали торговця боєприпасами
На Волині затримали торговця боєприпасами
На Волині затримали торговця боєприпасами

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Володимир, боєприпаси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Групи підтримки росДРГ для прориву в Харків готував зек
Сьогодні, 12:02
Побиття жінки в центрі Луцька: поліція встановлює обставини інциденту
Сьогодні, 11:45
На Волині затримали торговця боєприпасами
Сьогодні, 11:30
Лучан запрошують на лекцію про військовий зв’язок: як записатися
Сьогодні, 11:23
У Польщі обговорюють можливість збиття російських ракет, але рішення поки що немає, - МЗС
Сьогодні, 10:50
Схожі новини
На Волині у 46-річного чоловіка вдома знайшли боєприпаси На Волині у 46-річного чоловіка вдома знайшли боєприпаси
25 квітень, 12:20
У Володимирі боржниця-прихильниця СРСР побила комунальників. ВІДЕО У Володимирі боржниця-прихильниця СРСР побила комунальників. ВІДЕО
22 травень, 05:28
До волинського Фаберже завітав Ukraїner. ВІДЕО До волинського Фаберже завітав Ukraїner. ВІДЕО
08 травень, 07:32
На Волині із закритого будинку визволили пенсіонерку, якій стало погано. ФОТО На Волині із закритого будинку визволили пенсіонерку, якій стало погано. ФОТО
21 квітень, 11:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Донеччині загинув Герой з Волині Роман Качур
Сьогодні, 12:40
 0
Дівчина з Волині посіла перше місце на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Сьогодні, 12:31
 0
Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком
Сьогодні, 12:15
 0
Групи підтримки росДРГ для прориву в Харків готував зек
Сьогодні, 12:02
 0
Побиття жінки в центрі Луцька: поліція встановлює обставини інциденту
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8