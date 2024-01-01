На Волині затримали торговця боєприпасами
Сьогодні, 11:30
У Володимирі оперативники викрили торговця боєприпасами.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 22 травня, під час документування злочинної діяльності чоловіка поліцейські провели оперативну закупку та затримали правопорушника безпосередньо під час збуту боєприпасів, а саме: гранат Ф-1, РГН, запалу до гранати та 240 набоїв калібру 7,62 мм.
Викрили зловмисника співробітники Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.
На місці працювали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Правопорушник, 26-річний річний житель Володимира раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі він затриманий у процесуальному порядку.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці встановлюють канал походження боєприпасів та можливих спільників фігуранта.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 22 травня, під час документування злочинної діяльності чоловіка поліцейські провели оперативну закупку та затримали правопорушника безпосередньо під час збуту боєприпасів, а саме: гранат Ф-1, РГН, запалу до гранати та 240 набоїв калібру 7,62 мм.
Викрили зловмисника співробітники Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.
На місці працювали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.
Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
Правопорушник, 26-річний річний житель Володимира раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі він затриманий у процесуальному порядку.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами.
Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.
Правоохоронці встановлюють канал походження боєприпасів та можливих спільників фігуранта.
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