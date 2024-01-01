На Волині затримали торговця боєприпасами

У Володимирі оперативники викрили торговця боєприпасами.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 22 травня, під час документування злочинної діяльності чоловіка поліцейські провели оперативну закупку та затримали правопорушника безпосередньо під час збуту боєприпасів, а саме: гранат Ф-1, РГН, запалу до гранати та 240 набоїв калібру 7,62 мм.Викрили зловмисника співробітники Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області.На місці працювали спеціалісти вибухотехнічного відділу ГУНП у Волинській області.Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.Правопорушник, 26-річний річний житель Володимира раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі він затриманий у процесуальному порядку.Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження з боєприпасами.Нині вирішується питання про оголошення затриманому підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.Правоохоронці встановлюють канал походження боєприпасів та можливих спільників фігуранта.