Побиття жінки в центрі Луцька: поліція встановлює обставини інциденту

Побиття жінки в центрі Луцька: поліція встановлює обставини інциденту
Волинські поліцейські встановлюють обставини інциденту, викладеному на відео у соціальних мережах.

Про це у коментарі інформаційному агентству ВолиньPost розповіла речниця ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук.

У соціальних мережах шириться відео, на якому видно, як чоловік б'є жінку на проспекті Волі у Луцьку. Ймовірно, жінка перебігла дорогу перед його автомобілем.

«Я б її переїхав і зараз би сидів», - вигукує чоловік.



Зі слів речниці ГУНП Волині Ольги Бузулук, у поліції встановлюють обставини інциденту, викладеному на відео в одному з телеграм-каналів. На відео видно, як у Луцьку чоловік завдає ударів жінці нібито через те, що вона переходила дорогу в невстановленому місці.

«Звертаємось до очевидців конфлікту: якщо вам відомо, коли точно і о котрій це сталось – повідомте за номером 102 або надайте інформацію в телеграм поліції Волині за номером: +380 95 295 04 33. Наразі до поліції з цього приводу ніхто не звертався. Однак ми встановлюємо всі деталі та обставини інциденту, аби надати діям осіб на відео правову оцінку», - зазначила Ольга Бузулук.

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Теги: поліція, Волинь
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Коментарі 1
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Що тут встановлювати ? На відео видно що б'є жінку людину,! Яке має право за таке треба відповідати і штрафи повинні бути великі, як в Європі.тоді буде бити ворона а не слабких жінок чоловіки б'ють. Ти покажи себе на фронті ! Там захисти людей
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