Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком

Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком
У Шацьку попрощалися з 43-річним військовослужбовцем Миколою Жуком, який загинув, захищаючи Україну від росіян.

Про це повідомили у Шацькій громаді.

Нагадаємо, воїн був мобілізований 26 лютого 2022 року, Україну захищав у складі в/ч А 1008. Загинув 18 травня під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Громада на колінах зустріла захисника, встелила квітами його шлях додому. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку відбулася громадянська панахида, яку провело духовенство Шацького деканату ПЦУ.

«Микола Жук з перших днів війни боронив нашу державу від ворога. Був мужнім, безстрашним воїном, який любив Україну і щодня наближав перемогу. На превеликий жаль, ворог обірвав його молоде життя. Захисник і його подвиг – навіки в наших серцях і в звитяжній історії України», – зазначив на панахиді Богдан Тимошук, секретар Шацької селищної ради.

Сестра Героя зі сльозами в очах розповіла, що Микола Жук загинув, прикривши собою побратимів і врятувавши їм життя.

З мужнім захисником попрощалися його рідні, друзі, односельці, побратими.

Чин похорону відбувся в Свято-Михайлівському храмі.

Поховали Героя з військовими почестями на новому селищному кладовищі.
Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком
Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком
Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком
Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком
Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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