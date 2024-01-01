Дівчина з Волині посіла перше місце на чемпіонаті світу з важкої атлетики
Сьогодні, 12:31
Волинянка Катерина Малащук виборола золото на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.
Про це повідомляє Суспільне.
У ваговій категорії до 45 кг спортсменка виборола золото в ривку з результатом 67 кг, у поштовху 77 кг принесли Катерині 6 місце і з результатом 144 кг в сумі двоборства вона посіла 4 місце.
Чемпіонат світу триває у місті Ліма в Республіці Перу з 22 по 26 травня.
Що відомо про Катерину Малащук
Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Каменя-Каширського.
Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.
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Про це повідомляє Суспільне.
У ваговій категорії до 45 кг спортсменка виборола золото в ривку з результатом 67 кг, у поштовху 77 кг принесли Катерині 6 місце і з результатом 144 кг в сумі двоборства вона посіла 4 місце.
Чемпіонат світу триває у місті Ліма в Республіці Перу з 22 по 26 травня.
Що відомо про Катерину Малащук
Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Каменя-Каширського.
Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.
У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.
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