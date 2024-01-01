Дівчина з Волині посіла перше місце на чемпіонаті світу з важкої атлетики

Катерина Малащук виборола золото на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.



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У ваговій категорії до 45 кг спортсменка виборола золото в ривку з результатом 67 кг, у поштовху 77 кг принесли Катерині 6 місце і з результатом 144 кг в сумі двоборства вона посіла 4 місце.







Чемпіонат світу триває у місті Ліма в Республіці Перу з 22 по 26 травня.



Що відомо про Катерину Малащук



Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Каменя-Каширського.



Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.



У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкавиборола золото на чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років.Про це повідомляє Суспільне У ваговій категорії до 45 кг спортсменка виборола золото в ривку з результатом 67 кг, у поштовху 77 кг принесли Катерині 6 місце і з результатом 144 кг в сумі двоборства вона посіла 4 місце.Чемпіонат світу триває у місті Ліма в Республіці Перу з 22 по 26 травня.Важкоатлетка є вихованкою Волинської обласної школи спортивної майстерності та уродженкою міста Каменя-Каширського.Катерина Малащук у травні 2023 року встановила новий рекорд України у ривку серед дівчат до 15 років.У липні минулого року спортсменка у ваговій категорії 45 кілограмів стала чемпіонкою, встановивши ще два рекорди Європи серед дівчат до 15 років.

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