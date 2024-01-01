Росія завдала щонайменше15 ударів по Харкову: відомо про 6 загиблих
Сьогодні, 12:51
У Харкові відомо про 6 загиблих внаслідок ранкових ракетних ударів росіян. Від атаки постраждала друкарня Vivat.
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Є загорання цеху з папером.
Загроза ударів зберігається. Залишайтеся в укриттях!
За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули.
Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють.
Армія рф завдала щонайменше 15 ударів!" - йдеться в повідомленні.
Згодом голова ОВА повідомив, що, за попередніми даними, 6 загиблих, 11 поранених.
"На жаль, збільшилася кількість поранених - 16.
Попередньо: ворог завдав удари ракетами С-300", - уточнив Синєгубов.
Як пише Громадське, влучання по друкарні видавництва Vivat підтвердила гендиректорка Юлія Орлова у коментарях Telegram-каналу «Читай, krw, книжки». За її словами, у друкарні зараз пожежа. Триває розбір завалів і рятувальна операція.
Повітряна тривога в Харкові та області безперервно триває від 5:27. Приблизно о 10:30 почалися вибухи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Є загорання цеху з папером.
Загроза ударів зберігається. Залишайтеся в укриттях!
За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули.
Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють.
Армія рф завдала щонайменше 15 ударів!" - йдеться в повідомленні.
Згодом голова ОВА повідомив, що, за попередніми даними, 6 загиблих, 11 поранених.
"На жаль, збільшилася кількість поранених - 16.
Попередньо: ворог завдав удари ракетами С-300", - уточнив Синєгубов.
Як пише Громадське, влучання по друкарні видавництва Vivat підтвердила гендиректорка Юлія Орлова у коментарях Telegram-каналу «Читай, krw, книжки». За її словами, у друкарні зараз пожежа. Триває розбір завалів і рятувальна операція.
Повітряна тривога в Харкові та області безперервно триває від 5:27. Приблизно о 10:30 почалися вибухи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сильні разом: волинська бригада отримала чималу допомогу
Сьогодні, 13:26
«Російська артилерія, авіація, танки – це все працює по житлових будинках»: показали, як нині виглядає Вовчанськ
Сьогодні, 13:10
Росія завдала щонайменше15 ударів по Харкову: відомо про 6 загиблих
Сьогодні, 12:51
На Донеччині загинув Герой з Волині Роман Качур
Сьогодні, 12:40