Росія завдала щонайменше15 ударів по Харкову: відомо про 6 загиблих

Росія завдала щонайменше15 ударів по Харкову: відомо про 6 загиблих
У Харкові відомо про 6 загиблих внаслідок ранкових ракетних ударів росіян. Від атаки постраждала друкарня Vivat.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Є загорання цеху з папером.

Загроза ударів зберігається. Залишайтеся в укриттях!

За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули.

Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють.

Армія рф завдала щонайменше 15 ударів!" - йдеться в повідомленні.

Згодом голова ОВА повідомив, що, за попередніми даними, 6 загиблих, 11 поранених.

"На жаль, збільшилася кількість поранених - 16.

Попередньо: ворог завдав удари ракетами С-300", - уточнив Синєгубов.

Як пише Громадське, влучання по друкарні видавництва Vivat підтвердила гендиректорка Юлія Орлова у коментарях Telegram-каналу «Читай, krw, книжки». За її словами, у друкарні зараз пожежа. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Повітряна тривога в Харкові та області безперервно триває від 5:27. Приблизно о 10:30 почалися вибухи.

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Теги: Росія, Україна, війна, Харків
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