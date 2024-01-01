Росія завдала щонайменше15 ударів по Харкову: відомо про 6 загиблих





Про це Олег Синєгубов.



"Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Є загорання цеху з папером.



Загроза ударів зберігається. Залишайтеся в укриттях!



За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули.



Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють.



Армія рф завдала щонайменше 15 ударів!" - йдеться в повідомленні.



Згодом голова ОВА повідомив, що, за попередніми даними, 6 загиблих, 11 поранених.



"На жаль, збільшилася кількість поранених - 16.



Попередньо: ворог завдав удари ракетами С-300", - уточнив Синєгубов.



Як пише Юлія Орлова у коментарях Telegram-каналу «Читай, krw, книжки». За її словами, у друкарні зараз пожежа. Триває розбір завалів і рятувальна операція.



Повітряна тривога в Харкові та області безперервно триває від 5:27. Приблизно о 10:30 почалися вибухи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харкові відомо про 6 загиблих внаслідок ранкових ракетних ударів росіян. Від атаки постраждала друкарня Vivat.Про це повідомив керівник ОВА"Окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Є загорання цеху з папером.Загроза ударів зберігається. Залишайтеся в укриттях!За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули.Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють.Армія рф завдала щонайменше 15 ударів!" - йдеться в повідомленні.Згодом голова ОВА повідомив, що, за попередніми даними, 6 загиблих, 11 поранених."На жаль, збільшилася кількість поранених - 16.Попередньо: ворог завдав удари ракетами С-300", - уточнив Синєгубов.Як пише Громадське , влучання по друкарні видавництва Vivat підтвердила гендиректоркау коментарях Telegram-каналу «Читай, krw, книжки». За її словами, у друкарні зараз пожежа. Триває розбір завалів і рятувальна операція.Повітряна тривога в Харкові та області безперервно триває від 5:27. Приблизно о 10:30 почалися вибухи.

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