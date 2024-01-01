Сильні разом: волинська бригада отримала чималу допомогу
Сьогодні, 13:26
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали чималу партію допомоги.
Про це у телеграмі повідомила військова частина.
Фонд «Повернись живим» передав волинській Князівській бригаді засоби, які допоможуть ефективніше робити «смерть ворогам».
Представники фонду зустрілися з командиром бригади полковником Олексієм Трубніковим і обговорили подальші взаємодію та співпрацю.
«Тому з нетерпінням чекаємо наступних таких візитів!» - зазначили у бригаді.
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Про це у телеграмі повідомила військова частина.
Фонд «Повернись живим» передав волинській Князівській бригаді засоби, які допоможуть ефективніше робити «смерть ворогам».
Представники фонду зустрілися з командиром бригади полковником Олексієм Трубніковим і обговорили подальші взаємодію та співпрацю.
«Тому з нетерпінням чекаємо наступних таких візитів!» - зазначили у бригаді.
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