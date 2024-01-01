Сильні разом: волинська бригада отримала чималу допомогу





Про це у телеграмі повідомила військова частина.



Фонд «Повернись живим» передав волинській Князівській бригаді засоби, які допоможуть ефективніше робити «смерть ворогам».



Представники фонду зустрілися з командиром бригади полковником Олексієм Трубніковим і обговорили подальші взаємодію та співпрацю.



«Тому з нетерпінням чекаємо наступних таких візитів!» - зазначили у бригаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого отримали чималу партію допомоги.Про це у телеграмі повідомила військова частина.Фонд «Повернись живим» передав волинській Князівській бригаді засоби, які допоможутьПредставники фонду зустрілися з командиром бригади полковником Олексієм Трубніковим і обговорили подальші взаємодію та співпрацю.«Тому з нетерпінням чекаємо наступних таких візитів!» - зазначили у бригаді.

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