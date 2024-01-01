Двійникам путіна до нього в бункер – зась

володимира путіна. Відомо також, що він не пускає туди своїх двійників.



Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив представник ГУР Андрій Юсов, передає



«Йдеться про бункери путіна. Так, інформація про це відома і постійно оновлюється. Не будемо зараз розкривати (скільки їх є – ред.), але він полюбляє це. Як граф Дракула, ховається у цих глибоких підземеллях», – сказав він.



Юсов зазначив, що Путін не пускає своїх двійників до себе у бункер. «Своїх двійників він пускає на інші завдання, там, де з ними не так безпечно», – заявив представник ГУР.



Відповідаючи на запитання, що очікувати від Андрія Бєлоусова на посаді керівника Міноборони РФ, він поінформував, що у РФ заміна якогось одного посадовця на іншого не має на щось радикально вплинути.



Водночас, за словами Юсова, Бєлоусов є «цікавою особистістю». «Це людина з родини радянської номенклатури ще, людина, яка позиціонувала себе як експерта і науковця, але разом з тим стала невід'ємною складовою бюрократичної путінської машини. Це людина, яка дуже багато розмірковувала на різні теми, у тому числі про те, що Захід для РФ – зовсім не ворог, як багато говорить роспропаганда. І про те, що РФ має бути ледь не зберігачем, таким радикальним, традиційних західних і християнських цінностей», – сказав Юсов.



Представник ГУР зазначив, що це призначення для російських військових може видаватися дивним, та воно насправді є визнанням певних проблем, які існують у російській оборонці, у Міноборони РФ і в цілому у їхній військовій сфері.



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