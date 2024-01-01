Як поводитися при зустрічі місії «На щиті»: пояснення

проїжджає траурний кортеж, що везе додому полеглих Героїв.



Про це



Про прибуття траурного кортежу попереджають волонтери місії. Водіїв, які готові долучитися до кортежу, просять прибути до точки збору на виїзді з міста.



Мешканців закликають виходити з приміщень на вулицю й віддати шану полеглим героям.



Якщо ви перебуваєте на тротуарі та бачите процесію, котра їде повз вас, вшануйте героя. Зупиніться, схиліть голову, покладіть праву руку на серце або опустіться на одне коліно.



Якщо у місті водії помічають попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «На щиті», то треба пригальмувати, прийняти праворуч і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.



Водії та пасажири авто варто вийти з автомобіля і зробити те ж саме, що і пішоходи.



Пішоходи не повинні перебігати дорогу перед колоною.



Вшановувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну, варто також щодня о 09:00 під час загальнонаціональної хвилини пам’яті.



«Давайте гідно проводжати захисників і захисниць в останню путь! Слава Героям!» - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Є певні правила, як потрібно діяти, коли повз, що везе додому полеглих Героїв.Про це пише телеграмканал misto.media.Про прибуття траурного кортежу попереджають волонтери місії. Водіїв, які готові долучитися до кортежу, просять прибути до точки збору на виїзді з міста.Мешканців закликають виходити з приміщень на вулицю й віддати шану полеглим героям.Якщо ви перебуваєте на тротуарі та бачите процесію, котра їде повз вас, вшануйте героя. Зупиніться, схиліть голову, покладіть праву руку на серце або опустіться на одне коліно.Якщо у місті водії помічають попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «На щиті», то треба пригальмувати, прийняти праворуч і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.Водії та пасажири авто варто вийти з автомобіля і зробити те ж саме, що і пішоходи.Пішоходи не повинні перебігати дорогу перед колоною.Вшановувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну, варто також щодня о 09:00 під час загальнонаціональної хвилини пам’яті.«Давайте гідно проводжати захисників і захисниць в останню путь! Слава Героям!» - йдеться у повідомленні.

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