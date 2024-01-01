У Луцьку виникла пожежа на території міської лікарні

У Луцьку виникла пожежа на території міської лікарні
На території Луцької міської клінічної лікарні на проспекті Відродження в обласному центрі Волині сьогодні, 23 травня, виникла пожежа.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку повідомили про загоряння в міській лікарні.

У коментарі речник волинських рятувальників Володимир Нестеров повідомив, що за попередньою інформацією, на території лікарні загорівся смітник.

«Загрози життю і здоров'ю й життю пацієнтів немає. На місці працюють пожежники», - йдеться у повідомленні.


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Теги: пожежа, Волинь
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