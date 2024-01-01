На Волині п’яничку за кермом видав колір світлофора
Сьогодні, 15:03
У Ковелі на Волині нетверезий водій проїхав на заборонний сигнал світлофора.
Про це у телеграмі повідомляє Управління патрульної поліції Волині.
Учора, 22 травня, близько 08:00 один із екіпажів патрулював вулицею Героїв УПА, що у Ковелі. Раптом інспектори помітили, що автомобіль марки Kia здійснив проїзд на сигнал світлофора, який забороняє рух.
Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування у 38-річного керманича інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі, результат — 0, 92 проміле.
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Про це у телеграмі повідомляє Управління патрульної поліції Волині.
Учора, 22 травня, близько 08:00 один із екіпажів патрулював вулицею Героїв УПА, що у Ковелі. Раптом інспектори помітили, що автомобіль марки Kia здійснив проїзд на сигнал світлофора, який забороняє рух.
Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування у 38-річного керманича інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі, результат — 0, 92 проміле.
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