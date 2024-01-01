На Волині п’яничку за кермом видав колір світлофора

На Волині п’яничку за кермом видав колір світлофора
У Ковелі на Волині нетверезий водій проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Про це у телеграмі повідомляє Управління патрульної поліції Волині.

Учора, 22 травня, близько 08:00 один із екіпажів патрулював вулицею Героїв УПА, що у Ковелі. Раптом інспектори помітили, що автомобіль марки Kia здійснив проїзд на сигнал світлофора, який забороняє рух.

Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування у 38-річного керманича інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі, результат — 0, 92 проміле.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ДТП на Волині постраждали троє дітей
Сьогодні, 15:23
На Волинь сунуть грози та шквал
Сьогодні, 15:19
На Волині п’яничку за кермом видав колір світлофора
Сьогодні, 15:03
У Луцьку виникла пожежа на території міської лікарні
Сьогодні, 14:47
Додаток «Резерв+» недійсний для виїзду за кордон
Сьогодні, 14:30
Схожі новини
Водій Toyota нагло порушив правила у центрі Луцька під носом у поліції Водій Toyota нагло порушив правила у центрі Луцька під носом у поліції
22 травень, 16:04
На Соборності в Луцьку зловили п’яного водія На Соборності в Луцьку зловили п’яного водія
15 травень, 15:19
На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі На Волині патрульні допомогли розгубленій бабусі
14 травень, 15:33
Патрульні у Луцьку виявили наркотики у громадян Патрульні у Луцьку виявили наркотики у громадян
14 травень, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ в Луцьку викрила ворожого пропагандиста
Сьогодні, 15:40
 0
У ДТП на Волині постраждали троє дітей
Сьогодні, 15:23
 0
На Волинь сунуть грози та шквал
Сьогодні, 15:19
 0
На Волині п’яничку за кермом видав колір світлофора
Сьогодні, 15:03
 0
У Луцьку виникла пожежа на території міської лікарні
Сьогодні, 14:47
 0
Медіа
відео
1/8