На Волині п’яничку за кермом видав колір світлофора

нетверезий водій проїхав на заборонний сигнал світлофора.



Про це у телеграмі повідомляє Управління патрульної поліції Волині.



Учора, 22 травня, близько 08:00 один із екіпажів патрулював вулицею Героїв УПА, що у Ковелі. Раптом інспектори помітили, що автомобіль марки Kia здійснив проїзд на сигнал світлофора, який забороняє рух.



Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування у 38-річного керманича інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі, результат — 0, 92 проміле.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі на Волиніпроїхав на заборонний сигнал світлофора.Про це у телеграмі повідомляє Управління патрульної поліції Волині.Учора, 22 травня, близько 08:00 один із екіпажів патрулював вулицею Героїв УПА, що у Ковелі. Раптом інспектори помітили, що автомобіль марки Kia здійснив проїзд на сигнал світлофора, який забороняє рух.Поліцейські зупинили транспортний засіб. Під час спілкування у 38-річного керманича інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі, результат — 0, 92 проміле.

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