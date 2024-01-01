Додаток «Резерв+» недійсний для виїзду за кордон
Сьогодні, 14:30
Прикордонники не приймають електронні додатки для виїзду військовозобов'язаних чоловіків з України.
Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.
Прикордонники в певних категорій громадян перевірятимуть винятково паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Будь-які додатки, якими зараз користуються військовозобов’язані для того, щоб оновлювати свої дані в системах, прикордонники наразі не приймають, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
«В постанові уряду, яка була опублікована 17 травня, передбачено і військово-обліковий документ в електронній формі, але власне ці додатки, на які зараз всі звертають увагу, не є військово-обліковим документом в електронній формі. Коли ця процедура запрацює, коли буде сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати як за документ, і власне, якщо це буде прописано також в правилах перетину державного кордону України», – пояснив Андрій Демченко.
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Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє в телеграмі Media Center Ukraine – Ukrinform.
Прикордонники в певних категорій громадян перевірятимуть винятково паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Будь-які додатки, якими зараз користуються військовозобов’язані для того, щоб оновлювати свої дані в системах, прикордонники наразі не приймають, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
«В постанові уряду, яка була опублікована 17 травня, передбачено і військово-обліковий документ в електронній формі, але власне ці додатки, на які зараз всі звертають увагу, не є військово-обліковим документом в електронній формі. Коли ця процедура запрацює, коли буде сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати як за документ, і власне, якщо це буде прописано також в правилах перетину державного кордону України», – пояснив Андрій Демченко.
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