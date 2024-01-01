У ДТП на Волині постраждали троє дітей

У ДТП на Волині постраждали троє дітей
Внаслідок автопригод на Волині постраждало троє дітей. Аварії трапилися учора, 22 травня, у Камінь-Каширському та Ковельському районах.

Про це повідомляє сектора комунікації ГУНП Волині.

Так, близько 15:00 в селі Нова Вижва автомобіль Audi наїхав на неповнолітнього велосипедиста, який виїжджав на проїжджу частину дороги з двору житлового будинку. За кермом транспортного засобу перебував 35-річний мешканець Старої Вижівки. 10-річний велосипедист травмувався, нині він перебуває у відділенні реанімації.
У ДТП на Волині постраждали троє дітей
У ДТП на Волині постраждали троє дітей

А близько 17:00 в селі Залаззя 23-річна водійка Hyundai не врахувала дорожню обстановку, внаслідок чого з’їхала в кювет і зіткнулася із придорожнім деревом. Вона та ще двоє пасажирів автівки, 7-річний хлопчик та 9-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження. Керманичку та хлопчика госпіталізували, школярку після надання медичної допомоги відпустили додому.
У ДТП на Волині постраждали троє дітей
У ДТП на Волині постраждали троє дітей

За обома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування будуть з’ясовані усі обставини аварій.

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Теги: ДТП, Волинь
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