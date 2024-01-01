СБУ в Луцьку викрила ворожого пропагандиста

Працівники СБУ викрили лучанина, який у своїх дописах та в приватному електронному листуванні виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України,, заперечував тимчасову окупацію частини території України.Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.Зокрема зрадник стверджував, що Україна “8 років бомбила Донбас”, а також, що наша держава - “ісконно руская зємля”, яка повинна бути “санітарною зоною між рф та Європою”. Також пропагандист запитував у співрозмовників: “коли це росія взагалі захоплювала чужі території?”.Слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за ч.1 та ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.