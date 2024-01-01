СБУ в Луцьку викрила ворожого пропагандиста
Сьогодні, 15:40
Працівники СБУ викрили лучанина, який у своїх дописах та в приватному електронному листуванні виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, глорифікував росіян, заперечував тимчасову окупацію частини території України.
Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.
Зокрема зрадник стверджував, що Україна “8 років бомбила Донбас”, а також, що наша держава - “ісконно руская зємля”, яка повинна бути “санітарною зоною між рф та Європою”. Також пропагандист запитував у співрозмовників: “коли це росія взагалі захоплювала чужі території?”.
Слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за ч.1 та ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.
Зокрема зрадник стверджував, що Україна “8 років бомбила Донбас”, а також, що наша держава - “ісконно руская зємля”, яка повинна бути “санітарною зоною між рф та Європою”. Також пропагандист запитував у співрозмовників: “коли це росія взагалі захоплювала чужі території?”.
Слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за ч.1 та ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
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