СБУ в Луцьку викрила ворожого пропагандиста

СБУ в Луцьку викрила ворожого пропагандиста
Працівники СБУ викрили лучанина, який у своїх дописах та в приватному електронному листуванні виправдовував та визнавав правомірною збройну агресію рф проти України, глорифікував росіян, заперечував тимчасову окупацію частини території України.

Про це у фейсбуці повідомило УСБУ Волині.

Зокрема зрадник стверджував, що Україна “8 років бомбила Донбас”, а також, що наша держава - “ісконно руская зємля”, яка повинна бути “санітарною зоною між рф та Європою”. Також пропагандист запитував у співрозмовників: “коли це росія взагалі захоплювала чужі території?”.

Слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру за ч.1 та ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ в Луцьку викрила ворожого пропагандиста

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Теги: зрадники, СБУ
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