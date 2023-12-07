У Волиньраді – нова депутатка

У Волиньраді – нова депутатка
Посвідчення депутата Волиньради сьогодні отримала обрана за черговістю кандидата в депутати, включеного до виборчого списку Волинського осередку Політичної партії «За майбутнє», відома в області освітянка-новаторка Людмили Панасюк (замість Валентина Кошельника, який достроково склав депутатські повноваження).

Про це повідомляють у Волиньраді.

Майже усе своє професійне життя новообрана депутатка присвятила розвитку профтехосвіти. Прийшовши у 1990 році викладачем у Колківське ВПУ, з 2012 року і дотепер вона очолює центр професійної освіти. Людмила Панасюк - «Відмінник освіти України» і активна реформаторка системи підготовки робітничих кадрів.

Також за дорученням спікера українського парламенту Григорій Недопад вручив подяку Верховної ради очільнику Ковельської райради В’ячеславу Швораку. Таку ж відзнаку за особистий внесок в утвердження засад місцевого самоврядування та його розвиток адресовано і Шацькому селищному голові Сергієві Карпуку, який добровільно мобілізувався і зараз несе службу у лавах прикордонників.
У Волиньраді – нова депутатка

Окрім того депутати підтримали рекомендації профільної депутатської комісії і визначилися з кандидатами на здобуття щорічної Премії ВРУ педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої професійної та позашкільної освіти. Ними стали керівниця Волинської обласної Малої академії наук Тетяна Михалюк та очільниця Центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук.

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Теги: Волиньрада, депутатка
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