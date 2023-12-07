У Волиньраді – нова депутатка

Посвідчення депутата Волиньради сьогодні отримала обрана за черговістю кандидата в депутати, включеного до виборчого списку Волинського осередку Політичної партії «За майбутнє», відома в області освітянка-новаторка(замість, який достроково склав депутатські повноваження).Про це повідомляють у Волиньраді.Майже усе своє професійне життя новообрана депутатка присвятила розвитку профтехосвіти. Прийшовши у 1990 році викладачем у Колківське ВПУ, з 2012 року і дотепер вона очолює центр професійної освіти. Людмила Панасюк - «Відмінник освіти України» і активна реформаторка системи підготовки робітничих кадрів.Також за дорученням спікера українського парламентувручив подяку Верховної ради очільнику Ковельської райради. Таку ж відзнаку за особистий внесок в утвердження засад місцевого самоврядування та його розвиток адресовано і Шацькому селищному голові, який добровільно мобілізувався і зараз несе службу у лавах прикордонників.Окрім того депутати підтримали рекомендації профільної депутатської комісії і визначилися з кандидатами на здобуття щорічної Премії ВРУ педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої професійної та позашкільної освіти. Ними стали керівниця Волинської обласної Малої академії наукта очільниця Центру позашкільної освіти