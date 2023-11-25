Заборону УПЦ МП можуть розглянути в червні: зараз збирають підписи, аби впевнитися, що голосів не забракне

законопроєкт про заборону УПЦ МП в червні.



Про це на брифінгу в Верховній Раді повідомили народний депутат Микола Княжицький та Ірина Геращенко ("Європейська солідарність"), пише



За словами Княжицького, фракції збирають підписи за винесення цього питання на розгляд.



Геращенко повідомила, що після блокування трибуни в Раді домовилися розглянути законопроєкт.



"Є обіцянка, що наступний пленарний тиждень, це вже буде червень, він починається з так званого церковного закону", – сказала вона.



За словами Геращенко, фракція "Євросолідарності" зібрала понад 100 підписів за розгляд питання, збирають і інші фракції. Монобільшість сказала, що треба зібрати понад 240 голосів, щоб вона була впевнена, що законопроєкт пройде. За словами Княжицького, проти розгляду законопроєкту – колишня ОПЗЖ та частина "Слуга народу". Він також стверджує, що члени колишньої ОПЗЖ "шантажують" "слуг народу", що не даватимуть їм голоси на підтримку інших законопроєктів, якщо ті схвалять заборону УПЦ МП.



Представниця "Слуги народу" Євгенія Кравчук сказала, що на погоджувальній раді була домовленість не створювати єдиний список для збору підписів за розгляд законопроєкту. Нардепка припускає, що на цьому тижні збір підписів завершити не вдасться.



"Зараз багато колег по лінії ПАРЄ у відрядженні, а вони мусять зробити це особисто. Але це вже точно більше ніж 150 підписів. Між 150 і 200", – сказала депутатка.



Кравчук підтвердила, що регламент не вимагає такого збору підписів, але його вирішили провести, аби впевнитися, що голосів не забракне і буде запас.



Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, в першому читанні ухвалили ще в жовтні.



В другому читанні документ розраховували ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення росії, але не вдалося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада може розглянутив червні.Про це на брифінгу в Верховній Раді повідомили народний депутатта("Європейська солідарність"), пише LB.ua За словами Княжицького, фракції збирають підписи за винесення цього питання на розгляд.Геращенко повідомила, що після блокування трибуни в Раді домовилися розглянути законопроєкт."Є обіцянка, що наступний пленарний тиждень, це вже буде червень, він починається з так званого церковного закону", – сказала вона.За словами Геращенко, фракція "Євросолідарності" зібрала понад 100 підписів за розгляд питання, збирають і інші фракції. Монобільшість сказала, що треба зібрати понад 240 голосів, щоб вона була впевнена, що законопроєкт пройде. За словами Княжицького, проти розгляду законопроєкту – колишня ОПЗЖ та частина "Слуга народу". Він також стверджує, що члени колишньої ОПЗЖ "шантажують" "слуг народу", що не даватимуть їм голоси на підтримку інших законопроєктів, якщо ті схвалять заборону УПЦ МП.Представниця "Слуги народу"сказала, що на погоджувальній раді була домовленість не створювати єдиний список для збору підписів за розгляд законопроєкту. Нардепка припускає, що на цьому тижні збір підписів завершити не вдасться."Зараз багато колег по лінії ПАРЄ у відрядженні, а вони мусять зробити це особисто. Але це вже точно більше ніж 150 підписів. Між 150 і 200", – сказала депутатка.Кравчук підтвердила, що регламент не вимагає такого збору підписів, але його вирішили провести, аби впевнитися, що голосів не забракне і буде запас.Законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, в першому читанні ухвалили ще в жовтні.В другому читанні документ розраховували ухвалити до річниці повномасштабного вторгнення росії, але не вдалося.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію