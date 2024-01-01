Удар по Харкову: вже відомо про 7 загиблих і 20 поранених
Сьогодні, 16:41
Унаслідок російського обстрілу Харкова сьогодні, 23 травня, вже загинули 7 людей, ще 20 отримали поранення.
Про це у телеграмі повідомив глава МВС Ігор Клименко.
«Харківщина. Наші екстрені служби, як завжди, перші на місцях обстрілів. ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих», - зазначив він.
Внаслідок сьогоднішніх ударів станом на цю хвилину загинуло 7 та постраждало 20 осіб.
«Дякую кожному, хто допомагає людям, приборкує полумʼя, фіксує чергові воєнні злочини росії. Вдячний нашим Героям за стійкість у протистоянні підступному ворогу», - додав глава МВС.
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Про це у телеграмі повідомив глава МВС Ігор Клименко.
«Харківщина. Наші екстрені служби, як завжди, перші на місцях обстрілів. ДСНС борються з масштабною пожежею, разом з поліцією рятують потерпілих», - зазначив він.
Внаслідок сьогоднішніх ударів станом на цю хвилину загинуло 7 та постраждало 20 осіб.
«Дякую кожному, хто допомагає людям, приборкує полумʼя, фіксує чергові воєнні злочини росії. Вдячний нашим Героям за стійкість у протистоянні підступному ворогу», - додав глава МВС.
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