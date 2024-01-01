«Якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде»: спогади про загиблого бійця та багатодітного батька з Волині Тараса Піварчука

«Якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде»: спогади про загиблого бійця та багатодітного батька з Волині Тараса Піварчука
Житель села Павлівка Тарас Піварчук — батько чотирьох дітей. З початком повномасштабного вторгнення добровольцями разом із братом Олексієм, теж батьком чотирьох дітей, пішли захищати Україну. Чоловіки служили в 14 окремій механізованій бригаді.

Тарас отримав смертельне поранення у боях на Запоріжжі у травні 2022 року, розповів Суспільному його менший брат Олексій, який був разом з Тарасом під час того бою.

Олексій розповів, що під час того бою мали завдання прикривати піхоту, адже служили у протитанковій роті та знищити ворожу БМП.

"Брат був недалеко від мене, він встав, щоб поміняти ракету, замінити тубус і буквально в цю мить переді мною в метрах двох прилітає снаряд. Нас з Тарасом відкинуло назад. У нього два осколки зайшли якраз під пах, пробило йому груди, трахею", — говорить Олексій.

З його слів, Тараса доправили до лікарні, надія була, що він буде жити.

"Я заходив до нього, пожав руку, кажу: хлопці дякували, за те, що ми зробили, що ми знищили ту БМП. Він зрадів дуже, що він щось зробив для країни, для хлопців, він спас їх", — розповідає Олексій.
«Якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде»: спогади про загиблого бійця та багатодітного батька з Волині Тараса Піварчука

Її обоє синів пішли захищати країну у перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає мама Тараса та Олексія Піварчуків Валентина. Жінка каже, що завжди виховувала синів у дусі патріотизму, але ніколи не думала, що виховує їх для війни.

Разом з дружиною Ольгою Тарас виховував троє синів і доньку. Найстаршому синові - 19, молодшому – дев’ять. Старший син пішов стопами батька та опанував фах зварювальника, а менший, 17-річний, обрав собі військовий фах.
«Якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде»: спогади про загиблого бійця та багатодітного батька з Волині Тараса Піварчука

"Я думала, що в нього така позиція через те, що тата втратив на війні, але він мені сказав, що це була його мрія з дитинства", — розповідає Валентина.

Донька Вероніка ще досі не видаляє з телефону чат та фото з батьком. Каже, що він був її найкращим другом.
«Якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде»: спогади про загиблого бійця та багатодітного батька з Волині Тараса Піварчука

Олексій Піварчук після загибелі брата демобілізувався. Каже, що обоє мали право, як багатодітні батьки не йти на військову службу, але Тарас завжди казав, що треба йти воювати, бо якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Миколою Варчином
Сьогодні, 17:25
Охоронець російської катівні в Херсоні намагався «сховатися» у ЗСУ
Сьогодні, 17:03
«Якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде»: спогади про загиблого бійця та багатодітного батька з Волині Тараса Піварчука
Сьогодні, 16:45
Удар по Харкову: вже відомо про 7 загиблих і 20 поранених
Сьогодні, 16:41
Заборону УПЦ МП можуть розглянути в червні: зараз збирають підписи, аби впевнитися, що голосів не забракне
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
На Донеччині загинув Герой з Волині Роман Качур На Донеччині загинув Герой з Волині Роман Качур
Сьогодні, 12:40
Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком Прикрив собою побратимів: на Волині попрощалися з Героєм Миколою Жуком
Сьогодні, 12:15
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з двома Героями Денисом Угоровим та Олегом Скорупським Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з двома Героями Денисом Угоровим та Олегом Скорупським
22 травень, 13:40
На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Абрамович На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Абрамович
22 травень, 13:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Миколою Варчином
Сьогодні, 17:25
 0
Охоронець російської катівні в Херсоні намагався «сховатися» у ЗСУ
Сьогодні, 17:03
 0
«Якщо ми не переможемо у цій, то нації не буде»: спогади про загиблого бійця та багатодітного батька з Волині Тараса Піварчука
Сьогодні, 16:45
 0
Удар по Харкову: вже відомо про 7 загиблих і 20 поранених
Сьогодні, 16:41
 0
Заборону УПЦ МП можуть розглянути в червні: зараз збирають підписи, аби впевнитися, що голосів не забракне
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8