На Волині завтра прощатимуться із Героєм Миколою Варчином

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Миколою Варчином
У Колодяжненській громаді на Волині завтра, 24 травня, проведуть в останню путь полеглого на війні краянина Миколу Варчина.

Про це громада повідомила у фейсбуці.

У громаді опублікували інформаці. про зустріч траурного кортежу і чин похорону полеглого Героя Миколи Варчина.

Прощання із захисником відбудеться завтра, 24 травня:

11.00 - виїзд від моргу міста Ковеля у Любитів до батьківської оселі полеглого Героя
11.30 - прощання біля дому
12.30 - відспівування у Свято-Покровській церкві ПЦУ

Поховають Миколу Варчина на місцевому кладовищі.

«Закликаємо жителів зустріти Героя живим коридором шани. Вічна і світла памʼять!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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