На Волині завтра прощатимуться із Героєм Миколою Варчином

Миколу Варчина.



Про це громада повідомила у фейсбуці.



У громаді опублікували інформаці. про зустріч траурного кортежу і чин похорону полеглого Героя Миколи Варчина.



Прощання із захисником відбудеться завтра, 24 травня:



11.00 - виїзд від моргу міста Ковеля у Любитів до батьківської оселі полеглого Героя

11.30 - прощання біля дому

12.30 - відспівування у Свято-Покровській церкві ПЦУ



Поховають Миколу Варчина на місцевому кладовищі.



«Закликаємо жителів зустріти Героя живим коридором шани. Вічна і світла памʼять!» - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Колодяжненській громаді на Волині завтра, 24 травня, проведуть в останню путь полеглого на війні краянинаПро це громада повідомила у фейсбуці.У громаді опублікували інформаці. про зустріч траурного кортежу і чинГероя Миколи Варчина.Прощання із захисником відбудеться завтра, 24 травня:11.00 - виїзд від моргу міста Ковеля у Любитів до батьківської оселі полеглого Героя11.30 - прощання біля дому12.30 - відспівування у Свято-Покровській церкві ПЦУПоховають Миколу Варчина на місцевому кладовищі.«Закликаємо жителів зустріти Героя живим коридором шани. Вічна і світла памʼять!» - йдеться у повідомленні.

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