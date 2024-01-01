На Волині завтра прощатимуться із Героєм Миколою Варчином
Сьогодні, 17:25
У Колодяжненській громаді на Волині завтра, 24 травня, проведуть в останню путь полеглого на війні краянина Миколу Варчина.
Про це громада повідомила у фейсбуці.
У громаді опублікували інформаці. про зустріч траурного кортежу і чин похорону полеглого Героя Миколи Варчина.
Прощання із захисником відбудеться завтра, 24 травня:
11.00 - виїзд від моргу міста Ковеля у Любитів до батьківської оселі полеглого Героя
11.30 - прощання біля дому
12.30 - відспівування у Свято-Покровській церкві ПЦУ
Поховають Миколу Варчина на місцевому кладовищі.
«Закликаємо жителів зустріти Героя живим коридором шани. Вічна і світла памʼять!» - йдеться у повідомленні.
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Про це громада повідомила у фейсбуці.
У громаді опублікували інформаці. про зустріч траурного кортежу і чин похорону полеглого Героя Миколи Варчина.
Прощання із захисником відбудеться завтра, 24 травня:
11.00 - виїзд від моргу міста Ковеля у Любитів до батьківської оселі полеглого Героя
11.30 - прощання біля дому
12.30 - відспівування у Свято-Покровській церкві ПЦУ
Поховають Миколу Варчина на місцевому кладовищі.
«Закликаємо жителів зустріти Героя живим коридором шани. Вічна і світла памʼять!» - йдеться у повідомленні.
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