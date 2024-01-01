Синоптики: на Волині офіційно настало метеорологічне літо

За даними спостережень метеостанції, сталий перехід середньодобової температури повітря у Луцьку через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 18 травня, що знаменує початок метеорологічного літа.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Отже, метеорологічна весна, яка почалася 23 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Її тривалість перевищила кліматичну норму майже на місяць.Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Луцька на тиждень раніше середньобагаторічних показників. Найраніше за всі роки спостережень воно розпочалось у 1993 році – 24 квітня, а найпізніше – 8 липня 1984 року.