Синоптики: на Волині офіційно настало метеорологічне літо
Сьогодні, 18:01
За даними спостережень метеостанції, сталий перехід середньодобової температури повітря у Луцьку через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 18 травня, що знаменує початок метеорологічного літа.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Отже, метеорологічна весна, яка почалася 23 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Її тривалість перевищила кліматичну норму майже на місяць.
Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Луцька на тиждень раніше середньобагаторічних показників. Найраніше за всі роки спостережень воно розпочалось у 1993 році – 24 квітня, а найпізніше – 8 липня 1984 року.
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Отже, метеорологічна весна, яка почалася 23 січня і тривала 116 днів, закінчилась. Її тривалість перевищила кліматичну норму майже на місяць.
Цьогорічне метеорологічне літо завітало до Луцька на тиждень раніше середньобагаторічних показників. Найраніше за всі роки спостережень воно розпочалось у 1993 році – 24 квітня, а найпізніше – 8 липня 1984 року.
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