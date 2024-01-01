Навів ракети на Яворівський полігон: зрадника зі Львівщини засудили до 15 років в'язниці

Навів ракети на Яворівський полігон: зрадника зі Львівщини засудили до 15 років в'язниці
Навідника удару по Яворівському полігону визнали винним у держзраді. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна.

Таке рішення сьогодні ухвалив Галицький районний суд Львова, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як встановили слідчі, колишній майор КДБ, Олександр Косторний, який живе на Львівщині, 4 березня 2022 року через телеграм передав росіянам карти Яворівського полігону з позначками військових обʼєктів. А 13 березня ворог завдав масованого ракетного удару, внаслідок якого загинули понад 50 військовослужбовців, більше ніж 300 отримали поранення.

Прокурори довели, що Косторний співпрацював з агентами ФСБ від початку повномасштабної війни.

Усі, хто допомагає окупантами, будуть відповідати. Усіх, хто виконує злочинні накази, притягнуть до відповідальності.

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Теги: Яворівський полігон, ракети, навідник, суд
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