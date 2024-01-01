Навів ракети на Яворівський полігон: зрадника зі Львівщини засудили до 15 років в'язниці

Навідника удару по Яворівському полігону визнали винним у держзраді. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна.



Таке рішення сьогодні ухвалив Галицький районний суд Львова, Максим Козицький.



Як встановили слідчі, колишній майор КДБ, Олександр Косторний, який живе на Львівщині, 4 березня 2022 року через телеграм передав росіянам карти Яворівського полігону з позначками військових обʼєктів. А 13 березня ворог завдав масованого ракетного удару, внаслідок якого загинули понад 50 військовослужбовців, більше ніж 300 отримали поранення.



Прокурори довели, що Косторний співпрацював з агентами ФСБ від початку повномасштабної війни.



Усі, хто допомагає окупантами, будуть відповідати. Усіх, хто виконує злочинні накази, притягнуть до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! визнали винним у держзраді. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна.Таке рішення сьогодні ухвалив Галицький районний суд Львова, повідомив голова Львівської ОВАЯк встановили слідчі, колишній майор КДБ,, який живе на Львівщині, 4 березня 2022 року через телеграм передав росіянам карти Яворівського полігону з позначками військових обʼєктів. А 13 березня ворог завдав масованого ракетного удару, внаслідок якого загинули понад 50 військовослужбовців, більше ніж 300 отримали поранення.Прокурори довели, що Косторний співпрацював з агентами ФСБ від початку повномасштабної війни.Усі, хто допомагає окупантами, будуть відповідати. Усіх, хто виконує злочинні накази, притягнуть до відповідальності.

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