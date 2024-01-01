На Волинь сунуть грози та шквал
Сьогодні, 15:19
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, удень завтра, 24 травня, в Луцьку та по області очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - підкреслили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
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Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.
За даними синоптиків, удень завтра, 24 травня, в Луцьку та по області очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - підкреслили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
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