На Волинь сунуть грози та шквал

небезпечні метеорологічні явища.



Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



За даними синоптиків, удень завтра, 24 травня, в Луцьку та по області очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - підкреслили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження проПро це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.За даними синоптиків, удень завтра, 24 травня, в Луцьку та по області очікуються грози, місцями шквал 15-20 м/с.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - підкреслили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

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