Як правильно підбивати підсумки року, щоб мотивувати себе





Саме тому коучі та психологи рекомендують завжди робити особисті висновки в певні проміжки часу. В цій статті розповімо про те,



Правильна рефлексія

Рефлексія — це дуже важливо, бо вона допомагає краще зрозуміти себе, причини та наслідки певних дій, виборів. Але варто пам’ятати, що фокус має бути зміщений саме на способи вирішення проблеми. В жодному разі не можна себе картати, бо це демотивує, а також забирає дуже багато енергії. Взагалі наші страхи та тривожність — це самосаботаж, через який не можемо досягати того, про що мріємо.



Щоб сфокусуватися на рішеннях, необхідно поставити собі такі питання:



Які висновки можна зробити, аби в майбутньому отримати кращий результат?

Що потрібно, щоб виправити ситуацію?

За що я можу себе похвалити та як використати цей позитивний досвід у майбутньому?

Хто може допомогти мені у вирішенні проблем?

Відповіді на ці питання дозволять зрозуміти, в якому напрямку треба рухатися, щоб отримати кращі результати.



Оцінка досягнень та невдач

Варто чесно зізнатися собі, де вчинили правильно, а де помилилися. Але необхідно не сердитися на себе, а подумати, які уроки можна винести з цих ситуацій. Такий підхід допомагає зрозуміти правильні й хибні стратегії.



Також за досягнення необхідно щиро себе похвалити. Навіть якщо здається, наче це дрібниця. Насправді кожне досягнення заслуговує на похвалу. А невдачі треба просто визнати, також зробити висновки, як краще не робити, й рухатися вперед.



Таке підбиття підсумків допоможе визначитися із задачами на наступний рік, дасть мотивацію та допоможе краще себе зрозуміти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щоб досягти чогось значущого, необхідно мати ресурс та мотивацію. Далеко не завжди вдається їх знайти, особливо з огляду на події останніх років. Але жити та досягати чогось треба сьогодні й зараз, а для цього потрібно мати ресурс. Щоб його отримати, важливо навчитися розуміти свої досягнення та адекватно ставитися до невдач.Саме тому коучі та психологи рекомендують завжди робити особисті висновки в певні проміжки часу. В цій статті розповімо про те, як підвести підсумки року , щоб дати собі мотивацію. Є декілька способів зробити це правильно та отримати додатковий ресурс, а не втратити його.Рефлексія — це дуже важливо, бо вона допомагає краще зрозуміти себе, причини та наслідки певних дій, виборів. Але варто пам’ятати, що фокус має бути зміщений саме на способи вирішення проблеми. В жодному разі не можна себе картати, бо це демотивує, а також забирає дуже багато енергії. Взагалі наші страхи та тривожність — це самосаботаж, через який не можемо досягати того, про що мріємо.Щоб сфокусуватися на рішеннях, необхідно поставити собі такі питання:Відповіді на ці питання дозволять зрозуміти, в якому напрямку треба рухатися, щоб отримати кращі результати.Варто чесно зізнатися собі, де вчинили правильно, а де помилилися. Але необхідно не сердитися на себе, а подумати, які уроки можна винести з цих ситуацій. Такий підхід допомагає зрозуміти правильні й хибні стратегії.Також за досягнення необхідно щиро себе похвалити. Навіть якщо здається, наче це дрібниця. Насправді кожне досягнення заслуговує на похвалу. А невдачі треба просто визнати, також зробити висновки, як краще не робити, й рухатися вперед.Таке підбиття підсумків допоможе визначитися із задачами на наступний рік, дасть мотивацію та допоможе краще себе зрозуміти.

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