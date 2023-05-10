«Російська артилерія, авіація, танки – це все працює по житлових будинках»: показали, як нині виглядає Вовчанськ

«Російська артилерія, авіація, танки – це все працює по житлових будинках»: показали, як нині виглядає Вовчанськ
Українські захисники із 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка показали, як з неба нині виглядає місто Вовчанськ Харківської області, яке намагаються захопити російські війська.

Вигляд міста згори оператори дронів 57 бригади зафільмували для hromadske.

Заступник командира батальйону Євгеній (позивний Марцин) розповів, що засоби та жива сила російських військ переважають Сили оборони у кілька разів.

«Цілими днями летять КАБи. Якщо Бахмут тримався понад пів року, то Вовчанськ вони перетворили на Бахмут за 5 днів. Багато артилерії, авіації, танків — це все працює по житлових будинках», — розповів Марцин.

Що відбувається на Харківщині?
10 травня війська рф розпочали новий наступ на північному сході України. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко розповів, що на півночі Харківщини наступає понад 30-тисячне угруповання росіян. Загалом на кордоні з українським регіоном зосереджено 50 тисяч окупантів.

Місто Вовчанськ, яке розташовується всього за 5 кілометрів від кордону з росією, стало першою ціллю окупантів. Війська росії змогли просунутися до міської забудови міста, паралельно проводячи обстріли цивільної інфраструктури.
Теги: Вовчанськ, росііяни
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