На Донеччині загинув Герой з Волині Роман Качур

На Донеччині загинув Герой з Волині Роман Качур
На війні загинув Герой з Волині Роман Качур.

Про це повідомили у Горохівській міській раді.

"Вільні та горді сини України віддають свої життя заради її майбутнього.

Саме таким був горохівчанин Качур Роман Олександрович, який віддав своє власне життя за нас усіх та нашу рідну землю, 20 травня 2024 року на Донецькому напрямку.

Щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого Героя.

Доземний уклін, вічна та світла памʼять Герою України!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час та дату зустрічі Романа Качура буде додатково повідомлено на сторінці Горохівської міської ради.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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