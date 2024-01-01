Лучан запрошують на лекцію про військовий зв’язок: як записатися

Лучан запрошують на лекцію про військовий зв’язок: як записатися
У Луцьку, а також у Рівному, відбудуться лекції про специфіку військового зв’язку від бійців п’ятого батальйону бригади «Азов».

Про це повідомляє військова частина.

Зокрема відвідувачів заходу ознайомлять із військовим звʼязком та особливостями роботи звʼязківців.

Також йтиметься про специфіку застосування засобів радіоелектронної розвідки (РЕР) та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Окрім того, фахівці розкажуть про баражуючі боєприпаси та БПЛА Сил оборони та сил противника.

Лекція відбудеться у Рівному 25 червня, а в Луцьку – 26 червня. Початок об 11:00. Лектором буде командир секції звʼязку 5-го батальйону «Любарт» бригади «Азов» друг «Семпай».

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Теги: Любарт, наближають перемогу
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