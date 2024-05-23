Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState

Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState
Аналітики DeepState повідомляють про просування росіян біля Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.

Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState.

"Ворог просунувся біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.

Близько 50 000 російських військових були скупчені на кордоні Харківської області до початку наступу. За даними секретаря РНБО, в операції брали участь понад 30 000 російських військових, і вона була спрямована на "створення буферної зони", щоб краще захистити російську Бєлгородську область від атак. Другорядною метою, за його словами, було спробувати відтягнути українські сили з інших стратегічних вогнищ, зокрема з Донецької області.

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Теги: Україна, росія, війна
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