Росіяни просунулися біля Часового Яру, - DeepState





Про це пише



"Ворог просунувся біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.



Близько 50 000 російських військових були скупчені на кордоні Харківської області до початку наступу. За даними секретаря РНБО, в операції брали участь понад 30 000 російських військових, і вона була спрямована на "створення буферної зони", щоб краще захистити російську Бєлгородську область від атак. Другорядною метою, за його словами, було спробувати відтягнути українські сили з інших стратегічних вогнищ, зокрема з Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики DeepState повідомляють про просування росіян біля Часового Яру, у Кліщіївці та Красногорівці Донецької області.Про це пише Українська правда з посиланням на DeepState."Ворог просунувся біля Часового Яру, в Кліщіївці та Красногорівці", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), росіяни ставлять за мету захопити міста Часів Яр на Донеччині та Вовчанськ на Харківщині.Близько 50 000 російських військових були скупчені на кордоні Харківської області до початку наступу. За даними секретаря РНБО, в операції брали участь понад 30 000 російських військових, і вона була спрямована на "створення буферної зони", щоб краще захистити російську Бєлгородську область від атак. Другорядною метою, за його словами, було спробувати відтягнути українські сили з інших стратегічних вогнищ, зокрема з Донецької області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію