Живе на одну зарплату з мамою та дружиною: що в декларації голови Вишнівської громади Сущика

Живе на одну зарплату з мамою та дружиною: що в декларації голови Вишнівської громади Сущика
Голова Вишнівської громади, що у Ковельському районі, Віктор Сущик серед доходів у 2023 році мав лише зарплату. Проте серед іншого у своїй декларації він вказав п'ять транспортних засобів та немало землі.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 27 березня, передає "Конкурент".

У своїй декларації він також вказав інформацію про дружину Наталію Сущик та матір Митрону Сущик.

Минулого року очільнику Вишнівської громади нарахували 557 218 гривень заробітної плати. В середньому за один місяць роботи пан Віктор отримував по 46,4 тисячі. Зауважимо, що у цю суму також входять і премії, й інші надбавки до посадового окладу. Жодного іншого доходу політик не мав. Так само не вдалось йому й заощадити. Проте у документі він вказав чималий автопарк, бо ж володіє:

з березня 2013 року легковим автомобілем ЗАЗ VIDA 2012 року. Вартість не вказана;
з квітня 2000 року легковим автомобілем ВАЗ 2105 1988 року. Вартість не вказана;
з березня 2019 року вантажним автомобілем УАЗ 3303-01 1996 року. Вартість не вказана;
з березня 2015 року мопедом VIPER SPORT 2008 року. Вартість не казана;

з серпня 2002 року бортовим причепом ПАГ 01 2002 року. Вартість не вказана.

У квітні 2013 року у власності голови опинився садовий (дачний) будинок у селі Згорани. Загальна площа – 12 м2. Скільки ж коштує цей об'єкт у декларації політика, не вказано. Окрім цього, з листопада 2021 року він є власником земельної ділянки у селі Вишнів. Загальна площа останньої – 0,9511 м2, але її вартість теж не вказана.

Дружина голови громади Наталія торік з доходів теж мала лише зарплату. За роботу у Вишнівському ліцеї їй нарахували 79 657 гривень. За нашими підрахунками, в середньому за місяць Наталія Сущик отримувала по 6,6 тисячі гривень. Як і чоловік, вона не змогла заощадити й не тримає, згідно з документом, готівки чи коштів на банківських рахунках. Проте у власності дружини очільника Вишнівської громади є:

з червня 2022 року легковий автомобіль AUDI A3 2002 року. Проте вона не надала інформації про вартість автомобіля;
з листопада 2011 року земельна ділянка у селі Вишнів. Загальна площа – 2 000 м2. Вартість не вказана.

Матір політика Мотрона Сущик у 2023 році серед доходів мала тільки пенсію – 67 445 гривень. Це близько 5,6 тисячі на місяць. Жодних заощаджень чи майна того року жінка не мала. Проте у її власності є чимало землі, зокрема:

з січня 2008 року земельна ділянка у селі Скиби. Загальна площа – 14 700. Вартість не вказана;
з січня 2008 року земельна ділянка у селі Скиби. Загальна площа – 7 400. Вартість не вказана;
з січня 2008 року земельна ділянка у селі Скиби. Загальна площа – 2 400. Вартість не вказана;
з січня 2008 року земельна ділянка у селі Скиби. Загальна площа – 7 200. Вартість не вказана;

Також з березня 1999 року вона є власницею житлового будинку у селі Вишнів. загальна площа помешкання – 89,7 м2. Але вартість також не вказана.

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Теги: декларація, Волинь
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