В «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: коли запрацюють
Сьогодні, 05:08
У мобільному застосунку "Дія" тимчасово будуть недоступні дві послуги для водіїв – перереєстрація авто та обмін посвідчення водія. Обмеження діятимуть від 24 до 27 травня включно.
Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Дія".
Як повідомляється, послуги будуть недоступні через підвищення вартості низки сервісних послуг МВС і зміну реквізитів для оплати рахунків.
"Попередні заявки розглянемо в порядку черги. Від 28 травня послуги в Дії знову запрацюють", - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Дія".
Як повідомляється, послуги будуть недоступні через підвищення вартості низки сервісних послуг МВС і зміну реквізитів для оплати рахунків.
"Попередні заявки розглянемо в порядку черги. Від 28 травня послуги в Дії знову запрацюють", - йдеться у повідомленні.
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