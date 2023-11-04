В «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: коли запрацюють

В «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: коли запрацюють
У мобільному застосунку "Дія" тимчасово будуть недоступні дві послуги для водіїв – перереєстрація авто та обмін посвідчення водія. Обмеження діятимуть від 24 до 27 травня включно.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Дія".

Як повідомляється, послуги будуть недоступні через підвищення вартості низки сервісних послуг МВС і зміну реквізитів для оплати рахунків.

"Попередні заявки розглянемо в порядку черги. Від 28 травня послуги в Дії знову запрацюють", - йдеться у повідомленні.

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Теги: дія, послуги, водії
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