Що загрожує військовозобов'язаним за несвоєчасне оновлення даних: юрист дав відповідь





Про це в ефірі КИЇВ24 Антон Ревенко.



"Якщо ухилянт не сплатить штраф, то його майно продадуть просто з аукціона... Здійснюється опис, у виконавців є доступ до всіх реєстрів нерухомого майна. І якщо боржник є власником певного нерухомого майна, наприклад, квартири, то накладається арешт на це майно, і особа не може нічого з цим робити", – каже юрист.



Нагадаємо, в Україні 18 травня набув чиності новий закон про мобілізацію. Він зокрема передбачає, що всім військовозобов’язаним, призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані – номер мобільного телефона, фактичну адресу проживання та email (за наявності).

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