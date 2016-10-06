Скільки лучани боргують за опалення і гарячу воду

Скільки лучани боргують за опалення і гарячу воду
Станом на початок травня за спожиті тепло і гарячу воду лучани боргують комунальному підприємству "Луцьктепло" 190 мільйонів гривень. Це борги не лише за минулий опалювальний сезон, а й за попередні роки.

За опалювальний сезон 2023-2024 років приріст заборгованості становить 16 мільйонів гривень, розповів Суспільному речник підприємства Антон Безносиков.

З його слів, рівень розрахунків населення за опалення у квітні 2024 року був 96,7%, і загалом рівень розрахунків упродовж минулого опалювального сезону був високим.

Через заборгованість, яка виникла у споживачів, юристи підприємства звертаються до суду з позовами на своїх боржників. За чотири місяці 2024 року таких позовів та заяв на видачу судових наказів було подано на суму 11,3 мільйона гривень. З них до, або під час розгляду справи, лучани погасили 1,1 мільйона гривень боргів

Також, каже речник, з частиною боржників комунальники уклали договори по реструктуризації на суму 3,3 мільйона гривень. А по виконавчих документах надійшло коштів у сумі 3,4 мільйона гривень.

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Теги: тепло, борги, Луцьктепло
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