Кров і руїни: прокуратура показала жахливі наслідки прильоту по Харкову

Прокурори документуютьпо Харкову, внаслідок яких постраждали 11 мирних жителів.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Шевченківської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, 22 травня близько 13:50 війська рф вчергове завдали авіаудари по Харкову.У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання біля входу у кафе. Зазнали поранень та гострої реакції на стрес 10 людей. Один з потерпілих — 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини.У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке наразі не функціонує. Жінка, яка працює біля місця ворожого влучання, отримала гостру реакцію на стрес.За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).Прокурори та слідчі поліції поліції працюють на місцях чергових воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.