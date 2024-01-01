Кров і руїни: прокуратура показала жахливі наслідки прильоту по Харкову

Кров і руїни: прокуратура показала жахливі наслідки прильоту по Харкову
Прокурори документують наслідки російських авіаударів по Харкову, внаслідок яких постраждали 11 мирних жителів.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Шевченківської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 травня близько 13:50 війська рф вчергове завдали авіаудари по Харкову.

У Шевченківському районі міста зафіксовано влучання біля входу у кафе. Зазнали поранень та гострої реакції на стрес 10 людей. Один з потерпілих — 55-річний водій тролейбуса, який перебував біля епіцентру вибуху. Чоловік у важкому стані, у нього ампутовано дві ноги. Пошкоджено автомобілі, житлові будинки, автомийку, магазини.

У Холодногірському районі внаслідок ворожого авіаудару зруйновано будівлі цивільного підприємства, яке наразі не функціонує. Жінка, яка працює біля місця ворожого влучання, отримала гостру реакцію на стрес.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Прокурори та слідчі поліції поліції працюють на місцях чергових воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ракетна атака, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У пасажирських поїздах сьогодні подорожчала постільна білизна
Сьогодні, 18:11
Білорус готував для України блекаут, але «сів» на 15 років
Сьогодні, 17:50
Кров і руїни: прокуратура показала жахливі наслідки прильоту по Харкову
Сьогодні, 17:25
У Луцьку 5 тонн російської макулатури перетворили на допомогу ЗСУ
Сьогодні, 17:07
НАБУ підозрює ексзаступника Єрмака у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
На «Новій пошті» в Одесі ракетою знищено 15 тонн посилок На «Новій пошті» в Одесі ракетою знищено 15 тонн посилок
02 травень, 12:23
Ворог вдарив керованими авіабомбами по Харкову Ворог вдарив керованими авіабомбами по Харкову
30 квітень, 19:00
Генпрокурор опублікував моторошне відео вчорашнього удару по Одесі Генпрокурор опублікував моторошне відео вчорашнього удару по Одесі
30 квітень, 13:12
Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих Атака по Дніпропетровщині: вже відомо про 7 загиблих
19 квітень, 11:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У пасажирських поїздах сьогодні подорожчала постільна білизна
Сьогодні, 18:11
 0
Білорус готував для України блекаут, але «сів» на 15 років
Сьогодні, 17:50
 0
Кров і руїни: прокуратура показала жахливі наслідки прильоту по Харкову
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку 5 тонн російської макулатури перетворили на допомогу ЗСУ
Сьогодні, 17:07
 0
НАБУ підозрює ексзаступника Єрмака у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8