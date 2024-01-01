НАБУ підозрює ексзаступника Єрмака у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень





Про це йдеться на



За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.



Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.



Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.



Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.



Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.



Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів «Української правди», а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.



Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але називають його посаду та роки, коли він її обіймав. Крім того, раніше джерело в правоохоронних органах підтвердило

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАБУ і САП повідомили колишньому заступнику керівника Офісу Президента України (2019-2024 рр.) про підозру у незаконному збагаченні.Про це йдеться на сайті НАБУ.За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів «Української правди», а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але називають його посаду та роки, коли він її обіймав. Крім того, раніше джерело в правоохоронних органах підтвердило hromadske , що йдеться про Смирнова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію