НАБУ підозрює ексзаступника Єрмака у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень

НАБУ підозрює ексзаступника Єрмака у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень
НАБУ і САП повідомили колишньому заступнику керівника Офісу Президента України (2019-2024 рр.) про підозру у незаконному збагаченні.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

За даними слідства, у період з 2020 по 2022 рр. посадовець набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн.

Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн.

Йдеться про 2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen), 2 мотоцикли (Honda, BMW), три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку на Закарпатті.

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його переважну частину на рідного брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. Мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.

Кваліфікація дій підозрюваного: ст. 368-5 КК України.

Викриття злочину відбулось після публікації розслідування журналістів «Української правди», а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але називають його посаду та роки, коли він її обіймав. Крім того, раніше джерело в правоохоронних органах підтвердило hromadske, що йдеться про Смирнова.

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Теги: НАБУ, Офіс президента
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