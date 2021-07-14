Китай почав надавати росії летальну зброю, - Міноборони Великої Британії

Грант Шаппс заявив, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для застосування у війні проти України.



Під час оборонної конференції у Лондоні Шаппс повідомив, що інформацію про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США, пише



"У нас є свідчення, що Росія і Китай співпрацюють у галузі бойового обладнання для застосування в Україні, – сказав Шаппс. — Американська й британська розвідка оприлюднять дані про те, що з Китаю до Росії, а далі в Україну надходить летальна допомога".



Таку його цитату навела британська агенція PAMedia.



За словами Шаппса, обсяг торгівлі між Пекіном і Москвою зріс на 65%, і це "показує, що тут йдеться про значно тісніші відносини".



"Це нові розвіддані, які я сьогодні можу розсекретити. Я думаю, що це досить важливо", - сказав Шаппс.



Британський міністр оборони не уточнив, про яку саме китайську зброю йде мова.



Однак згодом ще одне авторитетне інформаційне агентство, Reuters, передало дещо іншу версію висловлювань Шаппса. З неї випливає, що, на думку міністра, летальна військова допомога з Китаю до Росії "вже надходить або буде надходити".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британський міністр оборонизаявив, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для застосування у війні проти України.Під час оборонної конференції у Лондоні Шаппс повідомив, що інформацію про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США, пише ВВС Україна "У нас є свідчення, щоу галузі бойового обладнання для застосування в Україні, – сказав Шаппс. — Американська й британська розвідка оприлюднять дані про те, що з Китаю до Росії, а далі в Україну надходить летальна допомога".Таку його цитату навела британська агенція PAMedia.За словами Шаппса, обсяг торгівлі між Пекіном і Москвою зріс на 65%, і це "показує, що тут йдеться про значно тісніші відносини"."Це нові розвіддані, які я сьогодні можу розсекретити. Я думаю, що це досить важливо", - сказав Шаппс.Британський міністр оборони не уточнив, про яку саме китайську зброю йде мова.Однак згодом ще одне авторитетне інформаційне агентство, Reuters, передало дещо іншу версію висловлювань Шаппса. З неї випливає, що, на думку міністра, летальна військова допомога з Китаю до Росії "вже надходить або буде надходити".

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