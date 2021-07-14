Китай почав надавати росії летальну зброю, - Міноборони Великої Британії

Китай почав надавати росії летальну зброю, - Міноборони Великої Британії
Британський міністр оборони Грант Шаппс заявив, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для застосування у війні проти України.

Під час оборонної конференції у Лондоні Шаппс повідомив, що інформацію про такі поставки отримали спецслужби Великої Британії та США, пише ВВС Україна.

"У нас є свідчення, що Росія і Китай співпрацюють у галузі бойового обладнання для застосування в Україні, – сказав Шаппс. — Американська й британська розвідка оприлюднять дані про те, що з Китаю до Росії, а далі в Україну надходить летальна допомога".

Таку його цитату навела британська агенція PAMedia.

За словами Шаппса, обсяг торгівлі між Пекіном і Москвою зріс на 65%, і це "показує, що тут йдеться про значно тісніші відносини".

"Це нові розвіддані, які я сьогодні можу розсекретити. Я думаю, що це досить важливо", - сказав Шаппс.

Британський міністр оборони не уточнив, про яку саме китайську зброю йде мова.

Однак згодом ще одне авторитетне інформаційне агентство, Reuters, передало дещо іншу версію висловлювань Шаппса. З неї випливає, що, на думку міністра, летальна військова допомога з Китаю до Росії "вже надходить або буде надходити".

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Теги: Китай, політика
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