Загинули відразу 17 воїнів волинської бригади: у Луцьку згадали про трагедію під Волновахою

Пам’ять воїнів, які загинули 10 років тому під Волновахою на Донеччині, вшанували сьогодні, 22 травня, у Луцьку представники органів влади, військовослужбовці, рятувальники.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Учасники мітингу-реквієм поклали квіти до пам’ятної стели героїв «Загинули за територіальну цілісність України» на Театральному майдані в Луцьку, віддали шану подвигу воїнів, які одними з перших виступили на захист незалежності нашої держави від російських загарбниківНагадаємо, 22 травня – річниця, в результаті якої загинули 17 військовослужбовців 51-ої бригади.