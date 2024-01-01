Загинули відразу 17 воїнів волинської бригади: у Луцьку згадали про трагедію під Волновахою
Сьогодні, 13:12
Пам’ять воїнів, які загинули 10 років тому під Волновахою на Донеччині, вшанували сьогодні, 22 травня, у Луцьку представники органів влади, військовослужбовці, рятувальники.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Учасники мітингу-реквієм поклали квіти до пам’ятної стели героїв «Загинули за територіальну цілісність України» на Театральному майдані в Луцьку, віддали шану подвигу воїнів, які одними з перших виступили на захист незалежності нашої держави від російських загарбників
Нагадаємо, 22 травня – річниця трагедії під Волновахою 2014-го, в результаті якої загинули 17 військовослужбовців 51-ої бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Учасники мітингу-реквієм поклали квіти до пам’ятної стели героїв «Загинули за територіальну цілісність України» на Театральному майдані в Луцьку, віддали шану подвигу воїнів, які одними з перших виступили на захист незалежності нашої держави від російських загарбників
Нагадаємо, 22 травня – річниця трагедії під Волновахою 2014-го, в результаті якої загинули 17 військовослужбовців 51-ої бригади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з двома Героями Денисом Угоровим та Олегом Скорупським
Сьогодні, 13:40
Загинули відразу 17 воїнів волинської бригади: у Луцьку згадали про трагедію під Волновахою
Сьогодні, 13:12
На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Абрамович
Сьогодні, 13:00
Верховна Рада не проголосувала за введення штрафів за порушення комендантської години
Сьогодні, 12:50