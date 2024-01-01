Загинули відразу 17 воїнів волинської бригади: у Луцьку згадали про трагедію під Волновахою

Загинули відразу 17 воїнів волинської бригади: у Луцьку згадали про трагедію під Волновахою
Пам’ять воїнів, які загинули 10 років тому під Волновахою на Донеччині, вшанували сьогодні, 22 травня, у Луцьку представники органів влади, військовослужбовці, рятувальники.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Учасники мітингу-реквієм поклали квіти до пам’ятної стели героїв «Загинули за територіальну цілісність України» на Театральному майдані в Луцьку, віддали шану подвигу воїнів, які одними з перших виступили на захист незалежності нашої держави від російських загарбників



Нагадаємо, 22 травня – річниця трагедії під Волновахою 2014-го, в результаті якої загинули 17 військовослужбовців 51-ої бригади.


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Теги: загиблі, війна
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