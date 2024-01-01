Україна націоналізує 6 заводів, де власниками виявилися росіяни
Сьогодні, 12:34
За матеріалами Офісу Генпрокурора до суду заявлено позов про націоналізацію 6 підприємств, власниками яких є росіяни.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За матеріалами Офісу Генерального прокурора Міністерством юстиції України подано позов до Вищого антикорупційного суду про застосування до співвласників російської корпорації «Група Поліпластик» санкції – стягнення в дохід держави активів. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи.
Російська корпорація – це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.
Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу рф.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ (ст. 110-2 КК України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За матеріалами Офісу Генерального прокурора Міністерством юстиції України подано позов до Вищого антикорупційного суду про застосування до співвласників російської корпорації «Група Поліпластик» санкції – стягнення в дохід держави активів. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи.
Російська корпорація – це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.
Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу рф.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ (ст. 110-2 КК України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Абрамович
Сьогодні, 13:00
Верховна Рада не проголосувала за введення штрафів за порушення комендантської години
Сьогодні, 12:50
Україна націоналізує 6 заводів, де власниками виявилися росіяни
Сьогодні, 12:34
«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Жук
Сьогодні, 12:00