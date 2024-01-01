Україна націоналізує 6 заводів, де власниками виявилися росіяни

Україна націоналізує 6 заводів, де власниками виявилися росіяни
За матеріалами Офісу Генпрокурора до суду заявлено позов про націоналізацію 6 підприємств, власниками яких є росіяни.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За матеріалами Офісу Генерального прокурора Міністерством юстиції України подано позов до Вищого антикорупційного суду про застосування до співвласників російської корпорації «Група Поліпластик» санкції – стягнення в дохід держави активів. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи.

Російська корпорація – це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.

Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу рф.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ (ст. 110-2 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: санкції, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Абрамович
Сьогодні, 13:00
Верховна Рада не проголосувала за введення штрафів за порушення комендантської години
Сьогодні, 12:50
Україна націоналізує 6 заводів, де власниками виявилися росіяни
Сьогодні, 12:34
У Луцьку хочуть перейменувати вулицю на честь Номана Челебіджіхана
Сьогодні, 12:16
«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Жук
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Україна націоналізувала 2 літаки російського виробника зброї Україна націоналізувала 2 літаки російського виробника зброї
17 травень, 14:01
США наклали санкції на компанію, яка допомагала передавати до росії іранські дрони США наклали санкції на компанію, яка допомагала передавати до росії іранські дрони
26 квітень, 03:42
Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій ЄС Угорщина не блокуватиме 13-ий пакет санкцій ЄС
20 лютий, 01:15
«Тіньовий» танкерний флот росії зупинився через санкції «Тіньовий» танкерний флот росії зупинився через санкції
13 лютий, 18:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцькій громаді прощатимуться з двома Героями Денисом Угоровим та Олегом Скорупським
Сьогодні, 13:40
 0
Загинули відразу 17 воїнів волинської бригади: у Луцьку згадали про трагедію під Волновахою
Сьогодні, 13:12
 0
На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Абрамович
Сьогодні, 13:00
 0
Верховна Рада не проголосувала за введення штрафів за порушення комендантської години
Сьогодні, 12:50
 0
Україна націоналізує 6 заводів, де власниками виявилися росіяни
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8