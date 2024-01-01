Україна націоналізує 6 заводів, де власниками виявилися росіяни

За матеріалами Офісу Генпрокурора до суду заявлено позов про націоналізацію 6 підприємств, власниками яких є росіяни.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За матеріалами Офісу Генерального прокурора Міністерством юстиції України подано позов до Вищого антикорупційного суду про застосування до співвласників російської корпорації «Група Поліпластик» санкції –. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи.Російська корпорація – це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора. Вони матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони рф. Здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу рф.Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ (ст. 110-2 КК України).