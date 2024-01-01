«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Жук

Микола Жук.



Про це



"Траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Миколи Жука прибуде до Шацька сьогодні, 22 травня, орієнтовно о 15:00.



Після прибуття труну з тілом Героя понесуть на руках до селищного скверу, де відбудеться громадянська панахида.



Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час похорону повідомлять додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! "На щиті" на Волинь повертається Герой з ВолиніПро це повідомили у Шацькій громаді."Траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Миколи Жука прибуде до Шацька сьогодні, 22 травня, орієнтовно о 15:00.Після прибуття труну з тілом Героя понесуть на руках до селищного скверу, де відбудеться громадянська панахида.Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час похорону повідомлять додатково.

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