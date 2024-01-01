«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Жук
Сьогодні, 12:00
"На щиті" на Волинь повертається Герой з Волині Микола Жук.
Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Миколи Жука прибуде до Шацька сьогодні, 22 травня, орієнтовно о 15:00.
Після прибуття труну з тілом Героя понесуть на руках до селищного скверу, де відбудеться громадянська панахида.
Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час похорону повідомлять додатково.
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Про це повідомили у Шацькій громаді.
"Траурний кортеж з тілом загиблого військовослужбовця Миколи Жука прибуде до Шацька сьогодні, 22 травня, орієнтовно о 15:00.
Після прибуття труну з тілом Героя понесуть на руках до селищного скверу, де відбудеться громадянська панахида.
Просимо мешканців громади гідно зустріти захисника, створивши живий коридор шани і встеливши дорогу квітами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час похорону повідомлять додатково.
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