За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Андрій Демчук

За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Андрій Демчук
На війні загинув Герой з Волині Андрій Демчук.

Про це повідомили у Старовижівській громаді.

"Знову страшна звістка сколихнула нашу громаду. У війні з російською навалою загинув житель селища Стара Вижівка – Андрій Демчук. Сумуємо всі. Серця стискаються від болю… Висловлюємо щирі співчуття і підтримку в ці скорботні дні родині та близьким загиблого.

Світла пам’ять про справжнього патріота України завжди житиме на цій землі. Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час і місце зустрічі та похорону повідомлять додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Жук
Сьогодні, 12:00
Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили
Сьогодні, 11:43
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Андрій Демчук
Сьогодні, 11:36
У Луцьку затримали 43-річного злодія
Сьогодні, 11:25
У Луцьку рятувальники допомогли жінці, у якої застрягла рука у тістозмішувальній машині
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Жук «На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Жук
Сьогодні, 12:00
Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині Захищаючи Україну, загинули троє Героїв з громади на Волині
20 травень, 15:35
Боєць-штурмовик з ампутацією організовує зустрічі з луцькими школярами Боєць-штурмовик з ампутацією організовує зустрічі з луцькими школярами
20 травень, 10:30
Від важких поранень зупинилось серце Героя з Волині Вадима Дідуха Від важких поранень зупинилось серце Героя з Волині Вадима Дідуха
20 травень, 10:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку хочуть перейменувати вулицю на честь Номана Челебіджіхана
Сьогодні, 12:16
 0
«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Жук
Сьогодні, 12:00
 0
Окупанти на Донеччині вбили подружжя, а дитину – поранили
Сьогодні, 11:43
 0
За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Андрій Демчук
Сьогодні, 11:36
 0
У Луцьку затримали 43-річного злодія
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8