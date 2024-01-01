За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Андрій Демчук
Сьогодні, 11:36
На війні загинув Герой з Волині Андрій Демчук.
Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Знову страшна звістка сколихнула нашу громаду. У війні з російською навалою загинув житель селища Стара Вижівка – Андрій Демчук. Сумуємо всі. Серця стискаються від болю… Висловлюємо щирі співчуття і підтримку в ці скорботні дні родині та близьким загиблого.
Світла пам’ять про справжнього патріота України завжди житиме на цій землі. Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і місце зустрічі та похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Старовижівській громаді.
"Знову страшна звістка сколихнула нашу громаду. У війні з російською навалою загинув житель селища Стара Вижівка – Андрій Демчук. Сумуємо всі. Серця стискаються від болю… Висловлюємо щирі співчуття і підтримку в ці скорботні дні родині та близьким загиблого.
Світла пам’ять про справжнього патріота України завжди житиме на цій землі. Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і місце зустрічі та похорону повідомлять додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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