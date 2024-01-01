За Незалежність України віддав своє життя Герой з Волині Андрій Демчук

Андрій Демчук.



Про це



"Знову страшна звістка сколихнула нашу громаду. У війні з російською навалою загинув житель селища Стара Вижівка – Андрій Демчук. Сумуємо всі. Серця стискаються від болю… Висловлюємо щирі співчуття і підтримку в ці скорботні дні родині та близьким загиблого.



Світла пам’ять про справжнього патріота України завжди житиме на цій землі. Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і місце зустрічі та похорону повідомлять додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Старовижівській громаді."Знову страшна звістка сколихнула нашу громаду. У війні з російською навалою загинув житель селища Стара Вижівка – Андрій Демчук. Сумуємо всі. Серця стискаються від болю… Висловлюємо щирі співчуття і підтримку в ці скорботні дні родині та близьким загиблого.Світла пам’ять про справжнього патріота України завжди житиме на цій землі. Слава Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час і місце зустрічі та похорону повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію