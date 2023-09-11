У Луцьку рятувальники допомогли жінці, у якої застрягла рука у тістозмішувальній машині





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



22 травня о 08:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в магазині на вулиці Дубнівській у Луцьку у жінки, яка працювала з тістозмішувальною машиною, застрягла рука.



Спіробітники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк, які прибули за викликом, за допомогою розтискача розігнули конструкцію пристрою й вивільнили руку потерпілої.



Медики надали жінці допомогу на місці події.



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