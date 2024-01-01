Поліція зловила зловмисників, які відмивали в Україні російські гроші

Слідчі Нацполіції оголосили підозру шахраям, які легалізували в Україні понад 25 млн грн, отриманого у співпраці з росією.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Під час повномасштабного вторгнення фігуранти розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі «Яндекс», соціальній мережі «Вконтакте» та на розважальному порталі «Дзен.ру». Таким чином просували товари та послуги російської держкорпорації Газпром та одного з найбільших банків росії «Тінькофф».Для оплати послуг з розміщення реклами та конвертації отриманих коштів У криптовалюту, фігуранти використовували московську криптобіржу «Garantex». В Україні, Великобританії та США на неї наклали санкції, щоби завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після вторгнення в Україну.Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти, після чого вносились на банківські рахунки через підставних осіб, які не знали, що беруть участь у злочині.Таким чином без сплати податків фігуранти встигли легалізувати в Україні більше 25 мільйонів гривень, отриманих у ході співпраці з росією.