Поліція зловила зловмисників, які відмивали в Україні російські гроші

Поліція зловила зловмисників, які відмивали в Україні російські гроші
Слідчі Нацполіції оголосили підозру шахраям, які легалізували в Україні понад 25 млн грн незаконного прибутку, отриманого у співпраці з росією.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Під час повномасштабного вторгнення фігуранти розміщували рекламу інвестиційних проєктів та освітніх курсів в російській пошуковій системі «Яндекс», соціальній мережі «Вконтакте» та на розважальному порталі «Дзен.ру». Таким чином просували товари та послуги російської держкорпорації Газпром та одного з найбільших банків росії «Тінькофф».

Для оплати послуг з розміщення реклами та конвертації отриманих коштів У криптовалюту, фігуранти використовували московську криптобіржу «Garantex». В Україні, Великобританії та США на неї наклали санкції, щоби завадити росіянам уникнути фінансової блокади, запровадженої після вторгнення в Україну.

Гроші з підсанкційної російської біржі обготівковувались в Україні через неофіційні обмінні пункти, після чого вносились на банківські рахунки через підставних осіб, які не знали, що беруть участь у злочині.

Таким чином без сплати податків фігуранти встигли легалізувати в Україні більше 25 мільйонів гривень, отриманих у ході співпраці з росією.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині шахрая змусили повернути гроші понад 200 постраждалим
Сьогодні, 18:38
Поліція зловила зловмисників, які відмивали в Україні російські гроші
Сьогодні, 18:15
На фронті обірвалося життя волинянина Сергія Назарчука
Сьогодні, 17:49
Тури на море з Польщі 2024 - доступний відпочинок з ANEX Tour
Сьогодні, 17:42
У Луцьку завтра прощатимуться із Героєм Олександром Юзвою
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
Поліція на Запоріжжі евакуювали літню пару: зворушлива історія Поліція на Запоріжжі евакуювали літню пару: зворушлива історія
08 травень, 19:00
Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні Поліція затримала банду, яка за гроші підпалювала будинки по всій Україні
20 березень, 11:09
В Одесі бандит пограбував підприємця, який зібрав $50 тисяч для ЗСУ В Одесі бандит пограбував підприємця, який зібрав $50 тисяч для ЗСУ
28 лютий, 13:10
Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом Судили водійку з Волині, яка п'яною під час комендантської години каталася містом
25 лютий, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шахрая змусили повернути гроші понад 200 постраждалим
Сьогодні, 18:38
 0
Поліція зловила зловмисників, які відмивали в Україні російські гроші
Сьогодні, 18:15
 0
На фронті обірвалося життя волинянина Сергія Назарчука
Сьогодні, 17:49
 0
Тури на море з Польщі 2024 - доступний відпочинок з ANEX Tour
Сьогодні, 17:42
 0
У Луцьку завтра прощатимуться із Героєм Олександром Юзвою
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8