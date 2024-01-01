Погоду на Волині буде лихоманити, - гідрометцентр

Погоду на Волині буде лихоманити, - гідрометцентр
У зв'язку з надходженням холодного північного повітря, вночі 20 квітня на Волині очікують сильні заморозки в повітрі 0-5⁰. Температура вдень становитиме 10-15⁰ тепла. Опадів не очікується.

Про це у телеграмі повідомив Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Проте, з 21 квітня відбудеться перебудова синоптичних процесів.

Погоду зумовлюватиме циклон з півдня та атмосферні розділи, що з ним пов'язані.

Очікується нестійка погода.

Йтимуть дощі. В окремі дні пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі - 0-5⁰ тепла, вдень - 7-12⁰ тепла.

Місцями на поверхні ґрунту заморозки 0-3⁰.

Погоду на Волині буде лихоманити, - гідрометцентр

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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