За відмову від повістки пенсіонера на Волині засудили до трьох років ув'язнення

За відмову від повістки пенсіонера на Волині засудили до трьох років ув'язнення
Любешівський районний суд на Волині визнав військовозобов'язаного пенсіонера, жителя одного із сіл на Волині, винним в умисному ухиленні від призову під час мобілізації.

Як зазначили у вироку суду, чоловіку призначили покарання у виді позбавлення волі на три роки, пише Суспільне.

Як стало відомо з матеріалів справи, обвинувачений був на військовому обліку, лікарська комісія визнала його придатним до служби. В червні 2023 пенсіонер відмовився отримувати повітку про призов. Цей факт у суді підтвердили двоє свідків.

Під час судового засідання чоловік розповів, що не може служити, бо доглядає за матір`ю своєї дружини. Своєї вини в ухиленні від призову він не визнав.

Обставин, які б пом`якшували покарання для пенсіонера, суд не знайшов. У вироку зазначили, що вирішальним у прийнятті рішення про реальний термін ув'язнення стало його невизнання винуватості.

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Теги: Волинь, суд, пенсіонер
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