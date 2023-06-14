За відмову від повістки пенсіонера на Волині засудили до трьох років ув'язнення





Як зазначили у вироку суду, чоловіку призначили покарання у виді позбавлення волі на три роки, пише



Як стало відомо з матеріалів справи, обвинувачений був на військовому обліку, лікарська комісія визнала його придатним до служби. В червні 2023 пенсіонер відмовився отримувати повітку про призов. Цей факт у суді підтвердили двоє свідків.



Під час судового засідання чоловік розповів, що не може служити, бо доглядає за матір`ю своєї дружини. Своєї вини в ухиленні від призову він не визнав.



Обставин, які б пом`якшували покарання для пенсіонера, суд не знайшов. У вироку зазначили, що вирішальним у прийнятті рішення про реальний термін ув'язнення стало його невизнання винуватості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Любешівський районний суд на Волині визнав військовозобов'язаного пенсіонера, жителя одного із сіл на Волині, винним в умисному ухиленні від призову під час мобілізації.Як зазначили у вироку суду, чоловіку призначили покарання у виді позбавлення волі на три роки, пише Суспільне Як стало відомо з матеріалів справи, обвинувачений був на військовому обліку, лікарська комісія визнала його придатним до служби. В червні 2023 пенсіонер відмовився отримувати повітку про призов. Цей факт у суді підтвердили двоє свідків.Під час судового засідання чоловік розповів, що не може служити, бо доглядає за матір`ю своєї дружини. Своєї вини в ухиленні від призову він не визнав.Обставин, які б пом`якшували покарання для пенсіонера, суд не знайшов. У вироку зазначили, що вирішальним у прийнятті рішення про реальний термін ув'язнення стало його невизнання винуватості.

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