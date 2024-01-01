Луцьк передасть військовим дрони на 35 мільйонів

Луцьк передасть військовим дрони на 35 мільйонів
Луцька міськрада закупила для потреб військових Сил оборони велику партію дронів на 35 мільйонів гривень.

Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

«Чергова велика партія дронів від нашої громади майже на 35 мільйонів гривень», - зазначив мер.

Мова йде про:

- 130 Mavic 3
- 100 Mavic 3 T
- 20 Mavic 3E
- 200 FPV на 10 дюймів

«Відправляємо у військові частини згідно запитів», - запевний Поліщук.

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Теги: дрон, ЗСУ
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