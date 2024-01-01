Луцьк передасть військовим дрони на 35 мільйонів
Сьогодні, 16:56
Луцька міськрада закупила для потреб військових Сил оборони велику партію дронів на 35 мільйонів гривень.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Чергова велика партія дронів від нашої громади майже на 35 мільйонів гривень», - зазначив мер.
Мова йде про:
- 130 Mavic 3
- 100 Mavic 3 T
- 20 Mavic 3E
- 200 FPV на 10 дюймів
«Відправляємо у військові частини згідно запитів», - запевний Поліщук.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Чергова велика партія дронів від нашої громади майже на 35 мільйонів гривень», - зазначив мер.
Мова йде про:
- 130 Mavic 3
- 100 Mavic 3 T
- 20 Mavic 3E
- 200 FPV на 10 дюймів
«Відправляємо у військові частини згідно запитів», - запевний Поліщук.
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