Луцьк передасть військовим дрони на 35 мільйонів

закупила для потреб військових Сил оборони велику партію дронів на 35 мільйонів гривень.



Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



«Чергова велика партія дронів від нашої громади майже на 35 мільйонів гривень», - зазначив мер.



Мова йде про:



- 130 Mavic 3

- 100 Mavic 3 T

- 20 Mavic 3E

- 200 FPV на 10 дюймів



«Відправляємо у військові частини згідно запитів», - запевний Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька міськрадана 35 мільйонів гривень.Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова«Чергова велика партія дронів від нашої громади майже на 35 мільйонів гривень», - зазначив мер.Мова йде про:- 130 Mavic 3- 100 Mavic 3 T- 20 Mavic 3E- 200 FPV на 10 дюймів«Відправляємо у військові частини згідно запитів», - запевний Поліщук.

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