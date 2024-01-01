В аварію в Луцьку потрапило навчальне авто

через дорожньо-транспортну пригоду.



Про це пише



У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися два легковики. Один із них – навчальний.



Аварія сталася зранку 22 травня поблизу «Електротермометрії».



Наразі через ДТП утворився невеликий затор, рух ускладнений.



Подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Ковельській у Луцьку зранку сьогодні, 22 травня, ускладнений рухПро це пише Конкурент У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися два легковики. Один із них – навчальний.Аварія сталася зранку 22 травня поблизу «Електротермометрії».Наразі через ДТП утворився невеликий затор, рух ускладнений.Подробиці – згодом.

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