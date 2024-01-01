В аварію в Луцьку потрапило навчальне авто

В аварію в Луцьку потрапило навчальне авто
На вулиці Ковельській у Луцьку зранку сьогодні, 22 травня, ускладнений рух через дорожньо-транспортну пригоду.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку на вулиці Ковельській зіткнулися два легковики. Один із них – навчальний.

Аварія сталася зранку 22 травня поблизу «Електротермометрії».

Наразі через ДТП утворився невеликий затор, рух ускладнений.

Подробиці – згодом.

В аварію в Луцьку потрапило навчальне авто

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Теги: ДТП, Луцьк
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