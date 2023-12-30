Ветерани війни з Волині отримали відзнаки Президента та Міноборони. ФОТО





Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.



Представники Другого відділу Луцького РТЦК та СП і Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук виконали почесну місію нагородження ветеранів війни державними нагородами - відзнаками Президента України «За оборону України» та відзнакою Міністерства оборони України «За поранення».



Відзнакою Президента України «За оборону України» нагородили Віктора Ладчука та Леоніда Клімішина з Навоза.



Відомчою відзнакою Міністерства оборони України «За поранення» нагороджений рожищанин Володимир Пачковський.

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