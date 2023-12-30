Ветерани війни з Волині отримали відзнаки Президента та Міноборони. ФОТО

Ветерани війни з Волині отримали відзнаки Президента та Міноборони. ФОТО
У волинському місті Рожище нагородили ветеранів російсько-української війни відзнаками Президента та Міністерства оборони.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.

Представники Другого відділу Луцького РТЦК та СП і Рожищенський міський голова Вячеслав Поліщук виконали почесну місію нагородження ветеранів війни державними нагородами - відзнаками Президента України «За оборону України» та відзнакою Міністерства оборони України «За поранення».
Ветерани війни з Волині отримали відзнаки Президента та Міноборони. ФОТО

Відзнакою Президента України «За оборону України» нагородили Віктора Ладчука та Леоніда Клімішина з Навоза.
Ветерани війни з Волині отримали відзнаки Президента та Міноборони. ФОТО

Відомчою відзнакою Міністерства оборони України «За поранення» нагороджений рожищанин Володимир Пачковський.
Ветерани війни з Волині отримали відзнаки Президента та Міноборони. ФОТО

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Теги: війна, нагородження, Рожище
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