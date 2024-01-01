У Володимирі боржниця-прихильниця СРСР побила комунальників. ВІДЕО





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На вулиці Будкевича кілька днів тому вирував скандал. Дійшло навіть до швидкої та поліції. А все тому, що місцева мешканка відмолялася сплачувати борг за спожиту воду й побила палицею майстрів водоканалу.



Усе відбулося, коли майстри приїхали, аби за несплату перекрити жінці каналізацію. Через це отримали рани голови та підшкірні гематоми. Свідками інцинденту стали сусіди боржниці.



«Комунальники приїхали, відкрили каналізацію, а вона вибігає, бере дрина й починає бити їх по голові. Потім взяла щось залізне й била цим предметом. Наприкінці ще воду на них вилила. Там і син її був, але він по кутках ходив, щоб його не було видно», – розповіла сусідка Олександра.



Жінка, яка мешкає разом із рідними у квартирі, заборгувала за водопостачання та водовідведення понад три тисячі гривень. Усе мотивує відсутністю двостороннього договору між надавачами послуг і тим, що каналізацію нібито робила сама. Окрім цього, жінка боргує не лише за воду, а й за електрику та газ.



«Є певна загроза для водоканалу, бо через таких боржників ми маємо майже шість мільйонів боргу населення перед нами. Зі свого боку, ми боргуємо зарплату працівникам, боргуємо сплату податків. За все треба платити в цьому житті», – зазначив директор КП «Володимирводоканал» Сергій Луцюк.



Чому жінці перекрили доступ до каналізації, начальник водоканалу пояснює: у 2023 році уряд дозволив відключати від водопостачання боржників, які мешкають у регіонах, де немає бойових дій. Однак жительці Володимира, як заявила, для сплати боргу потрібен особистий підпис директора.



«Вони мають надати документ із підписом керівника й бухгалтера, де також поставлена печатка юридичної особи із зазначенням, за що я плачу. А не ті папірці, що вони відправляють», – переконана жителька Володимира.



У своїх документах-зверненнях до водоканалу жінка називає себе мешканкою СРСР і не визнає громадянства України.



«У Радянському Союзі було ще більше споживачів. У мене досі є старі договори, які давали у двох екземплярах», – наголосила володимирчанка.



А тим часом справу жінки розглядають у правоохоронних органах – через побиття та завдання легких тілесних ушкоджень майстрам водоканалу, які виконували свою роботу.



«Цей випадок будуть розглядати правоохоронні органи. Оскільки наші працівники діють у законодавчому полі, то правоохоронці будуть надавати кваліфікацію її вчинкам. А ми чекатимемо від неї оплати або не будемо надавати їй послуги», – резюмував директор КП «Володимирводоканал».



За словами жінки, вона чекатиме рішення суду і лише тоді буде оплачувати за надані їй послуги. В іншому випадку, якщо слідчі доведуть факт побиття працівників, жінці загрожує штраф – до 200 годин громадських робіт або виправні роботи на строк до одного року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі жінка побила палицею працівників водоканалу, бо не хотіла сплачувати за воду. При тому, як розповіли комунальники, вона заявляла, що є громадянкою СРСР, а вода – це народне багатство, а тому належить усім.Про конфлікт повідомляє ІА "Волинські новини" , посилаючись на «12 канал».На вулиці Будкевича кілька днів тому вирував скандал. Дійшло навіть до швидкої та поліції. А все тому, що місцева мешканка відмолялася сплачувати борг за спожиту воду й побила палицею майстрів водоканалу.Усе відбулося, коли майстри приїхали, аби за несплату перекрити жінці каналізацію. Через це отримали рани голови та підшкірні гематоми. Свідками інцинденту стали сусіди боржниці.«Комунальники приїхали, відкрили каналізацію, а вона вибігає, бере дрина й починає бити їх по голові. Потім взяла щось залізне й била цим предметом. Наприкінці ще воду на них вилила. Там і син її був, але він по кутках ходив, щоб його не було видно», – розповіла сусідка Олександра.Жінка, яка мешкає разом із рідними у квартирі, заборгувала за водопостачання та водовідведення понад три тисячі гривень. Усе мотивує відсутністю двостороннього договору між надавачами послуг і тим, що каналізацію нібито робила сама. Окрім цього, жінка боргує не лише за воду, а й за електрику та газ.«Є певна загроза для водоканалу, бо через таких боржників ми маємо майже шість мільйонів боргу населення перед нами. Зі свого боку, ми боргуємо зарплату працівникам, боргуємо сплату податків. За все треба платити в цьому житті», – зазначив директор КП «Володимирводоканал» Сергій Луцюк.Чому жінці перекрили доступ до каналізації, начальник водоканалу пояснює: у 2023 році уряд дозволив відключати від водопостачання боржників, які мешкають у регіонах, де немає бойових дій. Однак жительці Володимира, як заявила, для сплати боргу потрібен особистий підпис директора.«Вони мають надати документ із підписом керівника й бухгалтера, де також поставлена печатка юридичної особи із зазначенням, за що я плачу. А не ті папірці, що вони відправляють», – переконана жителька Володимира.У своїх документах-зверненнях до водоканалу жінка називає себе мешканкою СРСР і не визнає громадянства України.«У Радянському Союзі було ще більше споживачів. У мене досі є старі договори, які давали у двох екземплярах», – наголосила володимирчанка.А тим часом справу жінки розглядають у правоохоронних органах – через побиття та завдання легких тілесних ушкоджень майстрам водоканалу, які виконували свою роботу.«Цей випадок будуть розглядати правоохоронні органи. Оскільки наші працівники діють у законодавчому полі, то правоохоронці будуть надавати кваліфікацію її вчинкам. А ми чекатимемо від неї оплати або не будемо надавати їй послуги», – резюмував директор КП «Володимирводоканал».За словами жінки, вона чекатиме рішення суду і лише тоді буде оплачувати за надані їй послуги. В іншому випадку, якщо слідчі доведуть факт побиття працівників, жінці загрожує штраф – до 200 годин громадських робіт або виправні роботи на строк до одного року.

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