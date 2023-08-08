У Луцьку відбудеться дитячий футбольний турнір пам’яті Віктора Чорнухи

У Луцьку відбудеться дитячий футбольний турнір пам’яті Віктора Чорнухи
У Луцьку проведуть Всеукраїнський дитячий футбольний турнір «Volyn Cup 2024» в пам’ять про відомого волинянина, забудовника, бізнесмена, мецената, Заслуженого будувельника України та Почесного громадянина Луцька Віктора Чорнуху.

За життя Віктор Григорович не лише заснував потужне підприємство ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», яке стало одним із лідерів будівельної галузі Волині та України. Він брав активну участь у громадському, політичному, а також спортивному житті міста: опікувався аматорським футболом та ветеранським футбольним клубом «Абориген». Його серце перестало битися 7 серпня 2023 року на 70-му році життя.

В пам’ять про визначного лучанина у місті й проведуть футбольний турнір для дітей. Змагання відбуватимуться на стадіоні «Авангард». Триватимуть у п’ять етапів, перший з яких розпочнеться вже у п’ятницю, 24 травня. Офіційне відкриття - о 14:00.

Всі учасники турніру отримають подарунки від партнерів, а на призерів та кращих гравців також чекають кубки і медалі.

Захід став можливий за фінансовоі підтримки сина та доньки Віктора Чорнухи.

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Теги: Віктор Чорнуха, Футбольний турнір
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