У Луцьку відбудеться дитячий футбольний турнір пам’яті Віктора Чорнухи

Віктора Чорнуху.



За життя Віктор Григорович не лише заснував потужне підприємство ПрАТ «Луцьксантехмонтаж №536», яке стало одним із лідерів будівельної галузі Волині та України. Він брав активну участь у громадському, політичному, а також спортивному житті міста: опікувався аматорським футболом та ветеранським футбольним клубом «Абориген».



В пам’ять про визначного лучанина у місті й проведуть футбольний турнір для дітей. Змагання відбуватимуться на стадіоні «Авангард». Триватимуть у п’ять етапів, перший з яких розпочнеться вже у п’ятницю, 24 травня. Офіційне відкриття - о 14:00.



Всі учасники турніру отримають подарунки від партнерів, а на призерів та кращих гравців також чекають кубки і медалі.



Захід став можливий за фінансовоі підтримки сина та доньки Віктора Чорнухи.



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