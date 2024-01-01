Росія нарощує сили біля Чернігівської і Сумської областей

Росія нарощує сили біля Чернігівської і Сумської областей
Російська арміє нарощує угруповання біля кордонів Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, полковника Ігоря Прохоренка.

"Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки", - сказав Прохоренко.

За його словами, Росія проводить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською та решти прикордоння Сумської області.

"Кожен день там противник наносить авіаційні, артилерійські удари по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу "Шахед", - розповів Прохоренко.

Він додав, що на інших напрямках обстановка стабільна, різких змін немає.

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Теги: війна, росія
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