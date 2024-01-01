Росія нарощує сили біля Чернігівської і Сумської областей
Сьогодні, 17:17
Російська арміє нарощує угруповання біля кордонів Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, полковника Ігоря Прохоренка.
"Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки", - сказав Прохоренко.
За його словами, Росія проводить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською та решти прикордоння Сумської області.
"Кожен день там противник наносить авіаційні, артилерійські удари по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу "Шахед", - розповів Прохоренко.
Він додав, що на інших напрямках обстановка стабільна, різких змін немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, полковника Ігоря Прохоренка.
"Що стосується Сумського напрямку, там на сьогодні обстановка стабільна, контрольована, в прикордонних районах РФ утримує відповідне угруповання військ, яке проводить сковуючі дії, з метою недопущення перекидання наших підрозділів на інші загрозливі напрямки", - сказав Прохоренко.
За його словами, Росія проводить дії, спрямовані на нарощування свого угруповання на межі з Чернігівською та решти прикордоння Сумської області.
"Кожен день там противник наносить авіаційні, артилерійські удари по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі, застосовує БПЛА типу "Шахед", - розповів Прохоренко.
Він додав, що на інших напрямках обстановка стабільна, різких змін немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія нарощує сили біля Чернігівської і Сумської областей
Сьогодні, 17:17
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Варчином
Сьогодні, 16:59