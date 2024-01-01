На Волині попрощалися з Героєм Миколою Варчином

У Колодяжненській громаді на Волині в останню земну дорогу провели Героя з ЛюбитоваПро це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.На превеликий жаль, російський ворог не полишає свого задуму та спроб захопити Україну і поневолити наш народ, і періодично з війни приходять страшні звістки про загибель наших мужніх захисників, які беруть удар на себе. Цими днями чорними крильми накрила громадужителя Любитова Миколи Сергійовича Варчина 1993 р.н. Сьогодні Героя проводжали в останню земну дорогу.Микола Варчин залишиться у пам’яті всіх усміхненим, позитивним. Він був гарним сином і братом, хорошим і вірним другом, добрим сусідом. Сусідка, син якої зростав разом з Миколою, пригадує, що хлопець був спокійним і завжди з посмішкою по житті. Таким і житиме у спогадах усіх, хто його знав. І міг жити далі щасливе життя, створити сім’ю, якби не клятий російський ворог, який прийшов з війною в Україну.«Микола Варчин захищав нас із вами від початку повномасштабного вторгнення. Був командиром міномета механізованого батальйону, мав звання молодшого сержанта. Загинув 18 травня у Запорізькій області», - йдеться у повідомленні.Сьогодні громада зустріла Героя «на щиті», схиливши голови в скорботі, встеляючи його останній земний шлях живими квітами. Багато людей прийшли попрощатися з військовим: рідні, друзі, односельчани, колеги (до війни працював на залізниці), військові, представники місцевої влади, духовенства і просто небайдужі громадяни.Отці Православної церкви України відспівали Героя біля батьківського дому у Любитові, а потому відбулася заупокійна служба у Свято-Покровській церкві.Щирі співчуття рідним і близьким висловив секретар сільської радиПоховали Миколу Варчина на місцевому кладовищі з усіма релігійними і військовими почестями. Вічна і світла пам'ять та незгасима слава Герою.