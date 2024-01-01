QR-код у «Резерв+» буде мати юридичну силу паперового документа
Сьогодні, 16:30
Понад мільйон громадян України вже оновили свої дані через мобільний застосунок Резерв+.
Про це в телеграмі повідомило Міністерство оборони України.
Для порівняння, кількість військовозобовʼязаних, які зробили це через:
ЦНАП – 40 865
ТЦК – 21 735
Наразі Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.
«На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Окрім України, застосунком найчастіше користуються в:
- Польщі
- Німеччині
- Канаді
- Сполучених Штатах
- Чехії
Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
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Про це в телеграмі повідомило Міністерство оборони України.
Для порівняння, кількість військовозобовʼязаних, які зробили це через:
ЦНАП – 40 865
ТЦК – 21 735
Наразі Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.
«На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Окрім України, застосунком найчастіше користуються в:
- Польщі
- Німеччині
- Канаді
- Сполучених Штатах
- Чехії
Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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