QR-код у «Резерв+» буде мати юридичну силу паперового документа

QR-код у «Резерв+» буде мати юридичну силу паперового документа
Понад мільйон громадян України вже оновили свої дані через мобільний застосунок Резерв+.

Про це в телеграмі повідомило Міністерство оборони України.

Для порівняння, кількість військовозобовʼязаних, які зробили це через:

ЦНАП – 40 865
ТЦК – 21 735

Наразі Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.

«На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Окрім України, застосунком найчастіше користуються в:

- Польщі
- Німеччині
- Канаді
- Сполучених Штатах
- Чехії

Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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