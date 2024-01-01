QR-код у «Резерв+» буде мати юридичну силу паперового документа

оновили свої дані через мобільний застосунок Резерв+.



Про це в телеграмі повідомило Міністерство оборони України.



Для порівняння, кількість військовозобовʼязаних, які зробили це через:



ЦНАП – 40 865

ТЦК – 21 735



Наразі Резерв+ є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.



«На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!», – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.



Окрім України, застосунком найчастіше користуються в:



- Польщі

- Німеччині

- Канаді

- Сполучених Штатах

- Чехії



Незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.



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