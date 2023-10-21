ЗСУ зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії





Про це сказав представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише



За його словами, мета росіян на Харківщині — створити буферну зону. Проте зараз їх зупинили, ситуацію взяли під контроль і проводять наступальні дії.



Окрім півночі Харківщини, російські війська намагаються наступати на сході області, плануючи обійти місто Куп’янськ. А втім, успіху вони не мають, каже Прохоренко. Він також додав, що жорсткі бойові дії тривають практично вздовж усієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких утрат.



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У Харківській обласній військовій адміністрації стверджують, що українські підрозділи контролюють близько 60% міста Вовчанськ. росіяни продовжують штурми міста на його лівому та правому флангах, а також намагаються наступати біля Липців.



У Генштабі ЗСУ переконували, що з початку наступальних дій ворога 10 травня Сили оборони примусили російських окупантів значно знизити активність на Харківському напрямку. А плани максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися зірвали.



Тим часом на півночі Вовчанська окупанти вже беруть цивільних у полон. Людей почали викрадати й зганяти до підвалів. У МВС мають інформацію про перші розстріли.



Президент Володимир Зеленський заявив, що травневий наступ росіян у Харківській області може бути лише першою хвилею ширших атак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії.Про це сказав представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУна брифінгу в Медіацентрі Україна, пише Громадське За його словами, мета росіян на Харківщині — створити буферну зону. Проте зараз їх зупинили, ситуацію взяли під контроль і проводять наступальні дії.Окрім півночі Харківщини, російські війська намагаються наступати на сході області, плануючи обійти місто Куп’янськ. А втім, успіху вони не мають, каже Прохоренко. Він також додав, що жорсткі бойові дії тривають практично вздовж усієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких утрат.У Харківській обласній військовій адміністрації стверджують, що українські підрозділи контролюють близько 60% міста Вовчанськ. росіяни продовжують штурми міста на його лівому та правому флангах, а також намагаються наступати біля Липців.У Генштабі ЗСУ переконували, що з початку наступальних дій ворога 10 травня Сили оборони примусили російських окупантів значно знизити активність на Харківському напрямку. А плани максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися зірвали.Тим часом на півночі Вовчанська окупанти вже беруть цивільних у полон. Людей почали викрадати й зганяти до підвалів. У МВС мають інформацію про перші розстріли.Президентзаявив, щоможе бути лише першою хвилею ширших атак.

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