ЗСУ зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії
Сьогодні, 16:00
Сили оборони України зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії.
Про це сказав представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише Громадське.
За його словами, мета росіян на Харківщині — створити буферну зону. Проте зараз їх зупинили, ситуацію взяли під контроль і проводять наступальні дії.
Окрім півночі Харківщини, російські війська намагаються наступати на сході області, плануючи обійти місто Куп’янськ. А втім, успіху вони не мають, каже Прохоренко. Він також додав, що жорсткі бойові дії тривають практично вздовж усієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких утрат.
Більше про російський наступ на Харківщині
У Харківській обласній військовій адміністрації стверджують, що українські підрозділи контролюють близько 60% міста Вовчанськ. росіяни продовжують штурми міста на його лівому та правому флангах, а також намагаються наступати біля Липців.
У Генштабі ЗСУ переконували, що з початку наступальних дій ворога 10 травня Сили оборони примусили російських окупантів значно знизити активність на Харківському напрямку. А плани максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися зірвали.
Тим часом на півночі Вовчанська окупанти вже беруть цивільних у полон. Людей почали викрадати й зганяти до підвалів. У МВС мають інформацію про перші розстріли.
Президент Володимир Зеленський заявив, що травневий наступ росіян у Харківській області може бути лише першою хвилею ширших атак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сказав представник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Ігор Прохоренко на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише Громадське.
За його словами, мета росіян на Харківщині — створити буферну зону. Проте зараз їх зупинили, ситуацію взяли під контроль і проводять наступальні дії.
Окрім півночі Харківщини, російські війська намагаються наступати на сході області, плануючи обійти місто Куп’янськ. А втім, успіху вони не мають, каже Прохоренко. Він також додав, що жорсткі бойові дії тривають практично вздовж усієї лінії фронту, де окупанти зазнають важких утрат.
Більше про російський наступ на Харківщині
У Харківській обласній військовій адміністрації стверджують, що українські підрозділи контролюють близько 60% міста Вовчанськ. росіяни продовжують штурми міста на його лівому та правому флангах, а також намагаються наступати біля Липців.
У Генштабі ЗСУ переконували, що з початку наступальних дій ворога 10 травня Сили оборони примусили російських окупантів значно знизити активність на Харківському напрямку. А плани максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися зірвали.
Тим часом на півночі Вовчанська окупанти вже беруть цивільних у полон. Людей почали викрадати й зганяти до підвалів. У МВС мають інформацію про перші розстріли.
Президент Володимир Зеленський заявив, що травневий наступ росіян у Харківській області може бути лише першою хвилею ширших атак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
QR-код у «Резерв+» буде мати юридичну силу паперового документа
Сьогодні, 16:30
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Віктором Степанюком
Сьогодні, 16:10
ЗСУ зупинили російський наступ на Харківщині та проводять контрнаступальні дії
Сьогодні, 16:00
У Білорусь прилетів літак Віктора Януковича, – «Беларускі Гаюн»
Сьогодні, 15:41